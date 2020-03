Utrechtse kunstenaar maakt kleurplaat voor alle thuisblijvers

UTRECHT - Lars van L-Tuziasm heeft een kleurplaat gemaakt voor iedereen in Utrecht die gedwongen binnen moet zitten. ,,Ik heb deze gemaakt voor alle Utrechters, jong en oud die binnenzitten en wat te doen willen hebben. Net als vele Utrechters breng ook ik veel tijd binnen door. Als kunstenaar laat ik me graag inspireren door het leven in de stad. Mijn werk is regelmatig te zien tijdens exposities in galeries en ruimtes voor kunst in en om Utrecht. Afgelopen zomer was ik creatief samensteller van expositie Geflikt in De Lik in de voormalige Wolvenplein gevangenis. Jaarlijks maak ik wel een tekening van de domtoren die ik dan juist verkoop. In dit geval is het idee om tussen al het donkere nieuws wat kleur en positiefs te brengen voor alle binnenzitters, jong en oud. Ik zet de kleurplaat ook op social media als facebook en men mag men zo vaak printen als men wil." Groet, Lars