Virtueel bezoek aan grootste Europese musea

Moest jij je reisplannen annuleren, je dagelijkse routine reorganiseren en thuis blijven? Om claustrofobische trekjes tegen te gaan, die voor velen van ons zullen inslaan als gevolg van het thuis opgesloten gevoel. Waarom zou je niet nieuwsgierig blijven en plekken verkennen die je nog nooit hebt kunnen bezoeken? Trek je comfortabele kleren aan, neem plaats op de bank en dompel je onder in de cultuur van deze tien geweldige musea!



Klik op de naam van het museum en geniet.

Le musée du Louvre, Parijs

We beginnen onze online reis in de stad van de liefde! Ook al heeft Parijs de afgelopen jaren zijn status als meest bezochte stad ter wereld verloren, de musea blijven immens populair. Het Louvre is het grootste kunst- en antiek museum ter wereld, met wereldberoemde stukken zoals de Mona Lisa of de Victory of Samothrace en is eigenlijk het meest populaire museum in Europa op Instagram. Met meer dan 4 miljoen posts.

The State Hermitage Museum, Sint-Petersburg

Vervolgens “vliegen” we virtueel, over Europa naar het oosten en landen we in Sint-Petersburg. Voor al bijna twee eeuwen is dit de keizerlijke hoofdstad van Rusland, dat ook de thuisbasis is van het grootste museum ter wereld in termen van exposities. De collectie van The State Hermitage omvat meer dan drie miljoen kunstwerken en artefacten van wereldcultuur, die allemaal virtueel te bekijken zijn op hun uitgebreide online platform.

British Museum, Londen

Londen is een cultureel centrum dat wacht om virtueel verkend te worden, en wat is een betere manier om de geschiedenis in te duiken, dan gebruik te maken van de middelen die het British Museum aanbiedt. Dit museum, dat ouder is dan de Verenigde Staten zelf, bevat een van de belangrijkste collecties ter wereld en illustreert de evolutie van de mens van het begin tot het heden. Scroll door de eeuwen heen en ontdek kunst, geschiedenis, religie, conflicten en meer.

Rijksmuseum, Amsterdam

Stap op de virtuele veerboot en we vertrekken naar Amsterdam, waar we het Rijksmuseum bezoeken. Als je er al in het echt bent geweest, is het nu tijd om ook online een kijkje te nemen. Het is een belangrijk museum in ons land, zowel wat betreft het aantal bezoekers als het aantal tentoongestelde werken. Het is gewijd aan de schone kunst, ambacht en geschiedenis van het land.

Musée d'Orsay, Parijs

De tweede keer dat we afreizen naar de Franse hoofdstad brengt ons naar het Musée d'Orsay, een museum dat de grootste collectie impressionistische en post-impressionistische werken ter wereld bezit. De online collectie biedt jou de kans om je ogen te laten vallen op een verscheidenheid aan werken. Van olieverfschilderijen en werken op doek, tot thema's rond het impressionisme en de Franse geschiedenis.

Musei Vaticani, Vaticaanstad

Geen enkele reis van kunstliefhebbers door Europa is compleet zonder een bezoek aan 'Musei Vaticani'. De Vaticaanse Musea, gelegen in Vaticaanstad, een stadstaat in het hart van de Italiaanse hoofdstad Rome, herbergt een grote collectie van openbare kunst en beeldhouwkunst. Die door de eeuwen heen door de rooms-katholieke kerk werd verzameld.

Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Parijs

Het is niet verwonderlijk dat Parijs ons drie prachtige musea biedt om te ontdekken! Het Musée d'Art Moderne in Parijs, kortweg MAM Parijs, bezit een collectie moderne en hedendaagse kunst uit de 20e en 21e eeuw. Blader door de online archieven om de werken van de meest prominente kunstenaars te bekijken, zoals Henri Matisse, Robert Delaunay en vele anderen.

Tate Britain, Londen

Als Britse kunst jouw soort ding is, dan is Tate Britain het ideale kunstmuseum voor jou, en je hebt geluk! Het online portaal biedt virtuele rondleidingen door de zalen met een chronologische weergave van de grootste Britse kunstenaars aller tijden. Klik je gemakkelijk door de collectie heen in de volgorde van decennium, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van de Britse kunst van 1545 tot nu.

Van Gogh Museum, Amsterdam

Terug naar ons eigen mooie land. We bezoeken het kunstmuseum dat is vernoemd naar een van de beroemdste en meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis van de westerse kunst - Vincent van Gogh. Dit museum is gewijd aan de werken van van Gogh en heeft een geweldige online sectie, die je toegang geeft tot bronnen zoals het leven en de werken van van Gogh. Met grote verscheidenheid aan kindvriendelijke middelen om ook jongeren te vermaken en te onderwijzen!

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Tot slot sluiten we onze culturele Europese tour af in Madrid. De prachtige hoofdstad van Spanje. Het Museo Reina Sofía is het nationale museum voor moderne kunst van Spanje in de 20e eeuw, vernoemd naar en gewijd aan koningin Sofía. De online website biedt een breed scala aan online content, waaronder een multimedia-gedeelte met honderden video's en audio-stukken. Die je visuele- en audiotours geven van de tentoonstellingen vanuit het museum.