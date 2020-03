Utrechtse brouwerij organiseert grootste online live bierproeverij

UTRECHT - Ruim driehonderd Nederlanders nemen zaterdag 21 maart deel aan een online brouwerijrondleiding en bierproeverij. Ondanks dat de Utrechtse brouwerij vandeStreek bier de deuren dicht moet houden voor gasten, gaat de wekelijkse rondleiding op zaterdagmiddag ‘gewoon’ door; live via Facebook en Instagram.

“Het is echt ongelofelijk hoeveel mensen zich hebben aangemeld”, vertelt Ronald van de Streek, één van de twee broers die de brouwerij oprichtten. Bierliefhebbers kunnen sinds maandag via de webshop van de brouwerij een thuisproefpakket bestellen waarin vijf verschillende bieren en een glas zitten. Tijdens de livestream laat Ronald de brouwerij zien en vertelt alles over die vijf bieren, terwijl de mensen thuis allemaal tegelijk hetzelfde bier kunnen proeven. “We hoopten dat mensen dit een tof idee zouden vinden, maar dat het zou uitlopen op de grootste online live proeverij; dat hadden we echt niet verwacht”, aldus een enthousiaste Ronald.

Horeca helpen

Door de sluiting van de horeca valt een groot deel van de omzet van vandeStreek weg, de verkoop van de proefpakketten is een kleine pleister op die wond. “Maar we steken niet alle opbrengsten in onze eigen zak”, vertelt Ronald, “we hebben in een aantal steden één horecazaak benaderd die veel van onze bieren op de kaart heeft staan om de live proeverij te promoten. Van alle pakketten die in hun stad worden verkocht, delen deze zaken mee in de opbrengsten. Zo hopen we de gesloten horecazaken, die nog harder worden geraakt door de maatregelen rond het Coronavirus, te helpen door deze zware periode te komen”.

De rondleiding en bierproeverij worden op zaterdag 21 maart om 14:00 live uitgezonden via de Facebook -en Instagram pagina van vandeStreek bier. Ook na de live-uitzending blijft de video online staan, zodat laatkomers in hun eigen tijd aan de proeverij kunnen meedoen.

De livestreams zijn zaterdag 21 maart 14:00 te vinden via https://www.facebook.com/vandeStreekBier/ en https://www.instagram.com/vandestreekbier/