Aanpassing dienstregeling U-OV

Bericht van U-OV

UTRECHT - Mede als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het aantal reizigers in het openbaar vervoer de afgelopen dagen drastisch gedaald. "Daarnaast hebben we te maken met een stijgend aantal ziekmeldingen. U-OV doet er alles aan om ervoor te zorgen dat reizigers die afhankelijk zijn van het OV kunnen blijven rekenen op een voorspelbare dienstregeling. Ook willen we onze collega’s gezond en inzetbaar houden. Daarom passen wij onze dienstregeling per vrijdag 20 maart 2020 verder aan. Met de aangepaste dienstregeling bieden we voldoende capaciteit om reizigers naar hun bestemming te brengen en houden we er rekening mee dat zij voldoende afstand van elkaar kunnen houden", aldus een woordvoerder



Op dewebsite staan de exacte aanpassingen: www.u-ov.info/coronavirus.