Gebed tot de heilige Corona

Een beschermheilige tegen epidemieën

UTRECHT - Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' is de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. Ze is de beschermheilige tegen epidemieën. Deze vroegchristelijke martelares stierf waarschijnlijk rond 177 in de tijd van de christenvervolging samen met haar vader, St. Victor. Sommige bronnen zeggen ook dat Corona zijn vrouw was. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Op 14 mei is haar herdenkingsdag in de katholieke kerk.

De H. Gerardus Majellaparochie gaat deze heilige in het bijzonder aanroepen in deze weken dat het coronavirus in ons land heerst. Dagelijks staat de kerk open voor persoonlijk gebed tussen 6.30 uur en 20.00 uur. P. Ignatius Maria Ringhofer, pastoor van de parochie, zal dinsdag 17 maart (vandaag) aan het eind van de Eucharistieviering van 19.00 uur een afbeelding van de heilige inzegenen: “We willen onze kerk in deze moeilijke tijd de hele dag openhouden voor persoonlijk gebed. Gezamenlijke vieringen worden steeds lastiger vanwege het gevaar voor besmetting, de zondagsvieringen zijn afgelast. Maar mensen kunnen de hele dag in de kerk bij de heilige Corona komen bidden en een kaarsje aansteken ter bescherming van de ziekte en om genezing.”

Verering van de heilige Corona

Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige Corona naar Aken, waar ze in de kathedraal worden bewaard. De heilige Corona werd Co-patroonheilige van het “Aachener Marienstift". In de 14e eeuw bracht keizer Karel IV relikwieën naar Praag.

Houthakkers zoeken in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming en hulp van de heilige Corona. Met haar hopen ze op begrip en hulp voor hun zorgen, want de heilige Corona werd gedood door middel van twee palmbomen.

De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am Wechsel bijvoorbeeld worden jaarlijks bedevaarten gehouden. In 1504 werd daar een beeld van de heilige in een holle lindeboom gevonden, een kapel werd opgericht en de plaats werd een bedevaartsplaats. Ook in St. Corona am Schöpfl, St. Corona bij Staudach en de Handlab zijn bekende bedevaartskerken in Oostenrijk. De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige "kroon". Deze heilige wordt namelijk ook aangeroepen bij geldzaken - ze is de beschermheilige van zakenmensen. Verder is ze ook nog verantwoordelijk voor "standvastigheid in het geloof".

Wat: Inzegening afbeelding heilige Corona

Wanneer: 17 maart 2020, 19.00-19.45 uur

Waar: Gerardus Majellakerk, Vleutenseweg 517, 3532 HK Utrecht