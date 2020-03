Provincie Utrecht: 'Breng locaties uit Koude Oorlog in beeld'

Wie helpt mee Koude Oorlog locaties in beeld brengen? In de commandobunker op Vliegbasis Soesterberg werd door de provincie Utrecht het startschot gegeven voor het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in Beeld.

Regio - De provincie heeft ruim 120 locaties op de kaart aangewezen die van belang waren tijdens de Koude Oorlog. Restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van deze periode. Sommigen zijn nog intact, soms liggen ze verscholen onder gebouwen of is er alleen nog maar een fundament over. De provincie roept met dit project inwoners op om mee te helpen beeldmateriaal te verzamelen van deze locaties.

De Koude Oorlog was een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. Er is destijds van alles gebouwd om de bevolking te beschermen voor het geval dat 'de Russen zouden komen’. In de provincie Utrecht zijn er allerlei sporen van te ontdekken, zoals schuilkelders, commandoposten en luchtwachttorens. "Het erfgoed uit de Koude Oorlog-periode dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit deze tijd zijn eigen waarde heeft. Bovendien zijn er nu nog ooggetuigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Daarom was 2019 uitgeroepen tot provinciaal themajaar Koude Oorlog, een jaar met mooie opbrengsten waarin verschillende Koude Oorlog-monumenten hun deuren openden voor publiek. Als vervolg hierop is nu de crowdsourcing gestart: De Koude Oorlog in Beeld. Wie helpt mee?" De crowdsourcing is actief in de maanden maart tot en met mei. De provincie roept inwoners en organisaties op zowel historisch als actueel beeldmateriaal aan te dragen, om zo het verhaal van de Koude Oorlog nog beter te kunnen vertellen. Iedereen kan meedoen. "Op de website De Koude Oorlog in Beeld staan op de kaart de locaties aangegeven met een korte beschrijving. Heb je beeldmateriaal van een van deze locaties, dan kun je dat hier uploaden. Door op een van de iconen te klikken selecteer je de locatie. Dan kun je vanaf je computer direct een of meerdere beelden uploaden. De foto’s zijn daarna als open data beschikbaar. Dat betekent dat iedereen ze kan en mag gebruiken. Het is dus belangrijk om alleen materiaal te uploaden waar geen copyright op rust." Naar aanleiding van het themajaar Koude Oorlog is de storymap De Koude Oorlog in Utrecht ontwikkeld. De verzamelde beelden uit de crowdsourcing worden hieraan toegevoegd. Ook worden de beelden toegevoegd aan de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht.