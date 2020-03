Openbare leven ontregeld

Utrecht - Het zou vrijdag een grootse opening worden. De nieuwe Bibliotheek Neude in het monumentale pand. Prinses Laurentien zou de officiële opening verrichten en daarna was het publiek welkom om een kijkje te nemen. Maar toen kwam het coronavirus en dat gooide alles in de war.

Het hele openbare leven is sinds donderdagmiddag ontregeld. Ook de opening ging niet door. De bibliotheek is net als alle andere vestigingen tot 7 april gesloten. En dus restte er voor de organisatoren niets anders dan om de boel weer op te ruimen. Wanneer de bibliotheek wel geopend wordt, is niet bekend.