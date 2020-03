Informatiebijeenkomst Oud-Amelisweerd

Op zaterdag 14 maart om 12.00 uur zal er in Pop-up Museum Oud Amelisweerd een informatiebijeenkomst plaatsvinden over Landhuis Oud-Amelisweerd, eigendom van de gemeente Utrecht. De raadsleden van de gemeenten Bunnik en Utrecht zullen worden geïnformeerd in een korte toelichting van de plannen voor komend jaar en de kansen voor Oud-Amelisweerd.

In 2018 ging het Museum Oud-Amelisweerd failliet, waarna het Landhuis werd gesloten voor publiek. Om deze mooie locatie te behoeden voor langdurige leegstand of anti-kraak gebruik besloot Museum Huis Doorn, in samenwerking met partners van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (SSKU), om in 2019 Pop-up Museum Oud Amelisweerd te openen. Met dit initiatief hoopt Museum Huis Doorn bij te dragen aan het vinden van een definitieve culturele invulling voor de locatie.

Het is echter nog niet zeker dat Landhuis Oud-Amelisweerd een culturele bestemming behoudt. Museum Huis Doorn heeft zich afgelopen jaar met de partnerkastelen ingespannen om aan te tonen dat een culturele bestemming van belang is voor het Landhuis en voor het gebied Amelisweerd-Rhijnouwen, maar ook voor de gemeenschap en bevolking van Stadsgewest Utrecht. Wij hopen op een drukbezochte bijeenkomst waarvoor ook de media van harte zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst zal plaatsvinden van 12.00 tot 13.10 uur. Er zal ruimte zijn om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via info@popupmoa.nl.

