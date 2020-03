Eigentijds met knipoog naar verleden

'Wat ik fijn vind, is dat we de stad echt een

cadeau geven'

Bert Nijenhuis

Problemen met de financiering, een ondergrondse waterstroom die de liftputten liet vollopen, vertraging door archeologische opgravingen. De transformatie van het oude postkantoor op de Neude tot nieuwe centrale bibliotheek ging niet zonder slag of stoot. Nu alle tegenslagen overwonnen zijn en Bibliotheek Neude een feit is, groeit het vertrouwen in een succesvolle toekomst. Dusdanig dat (komende) vrijdag de dertiende als officiële openingsdatum is gekozen.

UTRECHT – Directeur Ton van Vlimmeren, die alle pieken en dalen van nabij heeft meegemaakt, is dolblij met het eindresultaat. “Het is een prachtige plek met eigentijdse bibliotheekvoorzieningen, terwijl ook al het waardevolle uit het verleden behouden is gebleven. We zijn heel blij met het enthousiasme van de groepen en instellingen die ons pand gaan gebruiken. Zoals we dat ook zijn met de vijf Utrechtse kunstenaars, die we een permanente plek kunnen bieden dankzij het consortium van kunstenfondsen.”

Rijnboutt Architecten is verantwoordelijk voor de nieuwe gevel aan de kant van de Oudegracht. “En voor het nieuwbouwdak dat is bekleed met prachtige keramische platen van Koninklijke Tichelaar”, vult Van Vlimmeren aan. “Het Utrechtse Zecc Architecten tekent voor het interieur en heeft zich erg beziggehouden met hoe de bezoekers hun weg door het gebouw kunnen vinden. Zo zijn er grote doorbraken in de muren gemaakt, waardoor je altijd weet waar de centrale hal is. Door het materiaalgebruik en de kleurstelling is een licht en modern ogende bibliotheek ontstaan, waarop historische elementen zoals de geglazuurde lambriseringen mooi aansluiten.”

Het grootste verschil met de locatie aan de Oudegracht zit in de verschillende ruimtes die Bibliotheek Neude biedt voor het organiseren van activiteiten. “Een centrale hal, tribune, podium, kinderatelier, filmzaal en theater”, somt de directeur op. “Daarnaast zijn er veel meer lees-, studeer- en werkplekken. Zowel beneden aan de Potterstraat als op de tweede verdieping hebben we volwaardige horeca. Voor onszelf is het erg prettig dat twee aparte plekken – de kantoren aan de St.-Jacobsstraat en de bibliotheek aan de Oudegracht – nu onder één dak zitten.”

Van Vlimmeren voorziet vanaf de opening komende vrijdag een drukke periode. “Ik denk dat Utrechters massaal willen zien wat er met het pand is gebeurd. We hebben veel moois op stapel staan. De wekelijkse talkshow Vrijdag Live bijvoorbeeld en een gevarieerde programmering in de filmzaal. Roos Schlikker bespreekt om de maand een boek in Roos’ Boekenclub. We hebben ‘Bloot tussen te boeken’, een maandelijkse reeks over seksualiteit, die wordt afgetrapt door Saskia Noort en Stella Bergsma. Het is slechts het topje van de ijsberg. Wat ik fijn vind, is dat we de stad echt een cadeau geven, want tot en met zondag 29 maart zijn alle programma’s gratis. Kom dus vooral kijken en probeer alle nieuwe zalen uit!” Volledig programma: bibliotheekutrecht.nl/openingneude.