De Koorschool blijft eigen koers varen

'Ontkerkelijking is ook aan Utrecht niet voorbijgegaan'

Bert Nijenhuis

Het Kathedrale Koor Utrecht dreigt om te vallen. De dirigent gaat eind dit jaar met pensioen. Het parochiestuur grijpt dit moment aan om bezuinigingen door te voeren. Het koor zou graag zien dat de ontbrekende gelden worden bijgelegd door de Kathedrale Koorschool, maar die ziet de ontstane situatie als een kans om zich te heroriënteren op de toekomst. “We hebben de afgelopen jaren een geheel eigen koers ontwikkeld”, stelt schooldirecteur Margriet van der Ploeg. “We blijven hoe dan ook bestaan, met of zonder het Kathedrale Koor.”

UTRECHT – De koorschool is een gewone basisschool met kinderen, leerkrachten, lokalen, maar met een bijzonder kenmerk: er wordt gezongen. “Onze school bestaat zestig jaar”, licht Van der Ploeg toe. “Al die tijd maken de leerlingen uit groep 7 en 8 deel uit van het Kathedrale Koor. Wel is de samenwerking behoorlijk veranderd. De kinderen zingen tegenwoordig slechts een keer per maand in de kerk, dat was vroeger twee of drie keer. De ontkerkelijking is ook aan Utrecht niet voorbij gegaan.”

De muziekdocenten van de koorschool geven dan ook geen lessen kerkkoorzang, maar verzorgen muziekeducatie volgens de Kodály-werkwijze. “De filosofie daarachter is dat het leren zingen, lezen, schrijven en doorgronden van muziek voor elk kind weggelegd moet zijn. Dat is waar we voor staan en willen uitdragen. Samenwerking met een groot koor om kinderen ervaring op te laten doen met muziekstukken voor gemengd koor vinden we zeker waardevol, maar het zingen van meerstemmig kinderkoorrepertoire ook. We hebben een adviesraad opgericht en onderzoeken de mogelijkheden.”

Hoogwaardig

Hoogwaardig muziekonderwijs en repertoire specifiek gericht op kinder- en jeugdkoren, dat zijn volgens de directeur anno 2020 de pijlers van de Kathedrale Koorschool. “De kinderen zingen op uiteenlopende podia in stad en land. Zo deden ze mee aan de Kinder Matthäus van Ton Koopman. Ze waren op televisie te zien in het Top 2000 café en zongen bij de opening van de Caravaggio-tentoonstelling in het Centraal Museum. Ze zijn zelfs twee keer uitgenodigd om een demonstratieles te komen geven tijdens conferenties van de onderwijsinspectie.”

Van der Ploeg zegt het te betreuren als het beeld is ontstaan dat in navolging van het koor ook de school opgeheven dreigt te worden. “Al is het logisch dat ouders zich zorgen maken en zich afvragen hoe de toekomst eruit gaat zien. We proberen ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden. In onze adviesraad zitten ook ouders.” De schooldirecteur benadrukt dat de penibele situatie waarin het koor zich bevindt zeker geen weerslag heeft op de lessen. "Ik zie de toekomst zonnig in. We hebben een een fantastisch, gemotiveerd en plezierig team en komen op de fraaiste plekken waar we de mooiste muziek zingen. Kortom: we hebben goud in handen. Al zestig jaar is de Kathedrale Koorschool een fijne en veilige plek om te zijn. Dat blijft zo!”