do you know me faces of utrecht

'Ik was echt te verlegen om ze aan te spreken op straat'

Roberto Cancian

De expositie ‘Do You Know Me? Faces of Utrecht’ werd vrijdag geopend in Café Averechts. Eén van de geportretteerden is de Utrechtse Straatnieuws-verkoper Ousmane Cisse. Ruim 150 mensen kwamen in de avond naar de expositie om een kijkje te nemen, inclusief vier van de geportretteerden. “Ik heb bijzonder positieve feedback ontvangen”, geeft de 32-jarige Utrechtse schilder Ema Alsina aan.

UTRECHT - De in de Verenigde Staten opgegroeide Ema Alsina schilderde voor deze tentoonstelling portretten van Utrechts bekendste gezichten. “Het zijn de dak- en thuislozen en de straatmuzikanten die we allemaal kennen maar die de meesten van ons, ook de inwoners van de Domstad, voorbij lopen”, zegt ze.

Ema maakte met elk van hen op haar ontwapenende manier contact, won hun vertrouwen en vroeg naar hun levens in vaak urenlange gesprekken. “Naar aanleiding van die gesprekken maakte ik foto’s en op basis daarvan schilderde ik hun portretten. Ik hoop dat het onderwerp van deze schilderijen en het proces van geschilderd worden, ze het gevoel geeft dat ze gezien worden. Ik wens dat deze expositie gezelligheid zal genereren in onze Utrechtse gemeenschap. Ook hoop ik dat deze schilderijen ons helpen naar zowel jezelf als de mensen om je heen te kijken met zachtaardigheid en empathie”, legt Ema uit.

Geweld en angst

Tekenen en schilderen waren voor haar een manier om, van jongs af aan, om te gaan met een jeugd waarin geweld en angst een grote rol speelden. Het schilderen van haar eigen zelfportret, deed haar bewust kijken naar de delen in zichzelf die heel waren gebleven, ondanks haar traumatische achtergrond. Ze ontdekte, door zichzelf te schilderen, dat ze voor het eerst sinds lange tijd kon kijken en ervaren wie ze eigenlijk was. “Dit zette mij aan tot het portretteren van de essentie van mensen die een leven op straat leiden in Utrecht. Wat is er nog heel aan ze? Wie zijn ze van binnen, voorbij de soms afschrikwekkende buitenkant?” Bij de expositie, in maart en april te zien in het Utrechtse Café Averechts, zijn eveneens de teksten te lezen die Ema Alsina schreef bij de portretten. “Een waardevolle aanvulling op de schilderijen omdat ze een soms ontroerend inkijkje geven in de achtergrond van de geportretteerden.”

Inspiratie

Averechts is een liefdadigheidsorganisatie die gerund wordt door vrijwilligers. “De schilderijen zijn te koop en de opbrengsten worden rechtvaardig verdeeld over en door de geportretteerden. Veel mensen gaven aan dat ze de mensen al vaak hadden gezien en hen wilden leren kennen, maar ze voelden zich tegelijkertijd slecht dat ze destijds door waren gelopen.” Dat werd ook beschreven in een dagboek dat aanwezig was. “Ik was benieuwd naar hun verhalen, dank je wel”, was één van de reacties. En: "Je bent een inspiratie, je mag trots zijn op je zelf." Meer informatie: www.emamakesart.com.