Bert Nijenhuis

Ajax, Feyenoord en FC/ADO Den Haag mogen dan de reputatie hebben, maar het Nederlandse hooliganisme begon in 1970 toch echt bij FC Utrecht. Daarover laat het vorige week verschenen boek ‘Utrecht Hooligans' geen twijfel bestaan. Niet dat de schrijvers Daniel M. van Doorn en Evert van der Zouw het onderwerp romantiseren. Op journalistieke wijze brengen ze vijftig jaar Utrechts voetbalgeweld gedetailleerd in kaart. Grotendeels op basis van gesprekken met kopstukken uit verschillende generaties hooligans.

UTRECHT – Bevriend geraakt door een passie voor crime en hun Utrechtse achtergrond, schreven Daniel en Evert in 2018 de bestseller 'Crimineel Utrecht’. “De vijftigste verjaardag van FC Utrecht in 2020 leek ons een mooie aanleiding deze keer een boek te wijden aan even zoveel jaar Utrechts supportersgeweld", vertelt Evert. "Al hebben we niet de illusie dat het verkocht zal gaan worden in de fanshop.” Beide schrijvers zijn geen onbekenden in de Galgenwaard. “Ik kwam daar in 1986 voor het eerst met mijn opa en heb sinds de jaren negentig een seizoenskaart”, vervolgt Evert. “Toen was er in en om het stadion weinig geweld meer. Die piek lag tussen 1975 en 1985.” De kiem hiervoor werd gelegd toen Elinkwijk, DOS en Velox in 1970 fuseerden tot FC Utrecht. “Oude Velox-supporters zagen dat er bijvoorbeeld slechts twee spelers van hun club werden opgesteld en haakten snel weer af”, legt Daniel uit. “Zo verdween de oude garde en de sociale controle. De jonge supporters bleven over. Testosteron en alcohol zorgden ervoor dat ze elkaar flink opnaaiden en de confrontatie gingen zoeken."

Invasie

Wie wil weten hoe groot de nederlaag van FC Utrecht in 1976 tegen Go Ahead Eagles was, hoeft het boek niet te raadplegen. “Dit boek is een aaneenschakeling van veldslagen”, verklaart Evert. “Vijf decennia in vijftig verhalen." Als voorbeeld noemt Daniel de invasie van Amsterdam in 2003, naar aanleiding van de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. "Drie gehuurde touringcars met honderdvijftig Utrechtse hooligans vertrokken vanaf drie verschillende locaties naar Amsterdam. Eentje zogenaamd als schaakclub. Ze kwamen nagenoeg tegelijkertijd aan op het Museumplein. Ajax-aanhangers kregen hier snel lucht van. Uiteindelijk vielen er aan beide kanten gewonden, maar voor hooligans voelt het al als een overwinning om met ontbloot bovenlijf door de stad van een aartsrivaal te lopen. Het voetbal zelf boeit ze vaak niet eens."

Zo ongeorganiseerd als de hooligans van het eerste uur waren, zo professioneel is volgens Daniel de hedendaagse, vijfde generatie. “Die jongens vormen ook een groot contrast met de ‘snuifgeneratie’ uit de jaren negentig. Ze gaan naar de sportschool en hebben goede banen. Er zitten zelfs leraren bij. Ze maken afspraken met hooligans van andere clubs en selecteren jongens om te gaan vechten in het bos. Dat is iets waar de eerste generaties helemaal niets van begrijpen.”