MBO Utrecht student Jeffrey wint goud op nationaal kampioenschap Skills Heroes

UTRECHT - MBO Utrecht student Jeffrey Abdoelmadjied uit Haarlem heeft op het nationaal kampioenschap de gouden medaille behaald bij de vakwedstrijd voor Medewerker evenementenorganisatie/marketing en communicatie. Na een spannende driedaagse finale in het WTC in Leeuwarden ontving Jeffrey vrijdagavond zijn prijs.

“Toen ik het podium op werd geroepen, schrok ik best wel, want ik had echt hele goede concurrentie. Iedereen keek vanuit een ander perspectief en elke kandidaat had sterke punten, die goed naar voren kwamen. Het werd nog spannender toen we allemaal elkaars presentaties zagen,” aldus Jeffrey.

Echte teamspirit

Onder leiding van teamleider Charlotte vertrok Jeffrey afgelopen dinsdag al naar Leeuwarden samen met de rest van het studententeam van MBO Utrecht. Naast Jeffrey namen nog vier MBO Utrecht studenten deel; Jennifer (verpleegkunde), Talita (verzorgende IG), Rosa (pedagogisch werk) en Juan (junior accountmanager). Ondanks hun fantastische inzet, behaalden zij geen medaille. De studenten hebben tijdens de finale niet alleen gestreden, met elkaar hebben ze deze mooie prestatie neergezet.

“Waar ik het meest trots op ben, is natuurlijk de inzet van de studenten, maar ook de verbondenheid met elkaar. Ze waren vanaf het begin gelijk een team en sleepten elkaar er op moeilijke momenten doorheen. Jeffrey’s harde werk werd bekroond met een gouden medaille, maar de andere studenten zijn ook echte talenten in hun vakgebied. Zij hebben alle reden om super trots op zichzelf te zijn,” aldus teamleider Charlotte.

Spannend tot het laatste moment

De finale van de wedstrijd Medewerker evenementenorganisatie/marketing en communicatie bestond uit een aantal uiteenlopende, intensieve opdrachten. Docente Renske Baten kent Jeffrey’s talent, maar vond de wedstrijd toch mega spannend; “We dachten van tevoren dat het kon vriezen of dooien. Delen uit zijn concept waren best uitgesproken, het is dan maar net de vraag hoe de jury dat waardeert. Het week ook best af van wat alle andere, uitsluitend vrouwelijke kandidaten lieten zien. Het was behoorlijk mannelijk. Kennelijk staat de jury zeer achter zijn interpretatie van de opdracht!”

Goede voorbereiding

Renske Baten is de mentor van Jeffrey, maar heeft in de voorbereiding niet veel hoeven doen; “Jeffrey beheerst de benodigde Skills om hier indruk te kunnen maken! Hij heeft met drie collega's voorafgaand aan Skills ideeën doorgenomen en gebrainstormd over mogelijke concepten. Tijdens het event is er maar weinig contact mogelijk, de deelnemers worden behoorlijk afgeschermd. Toch heeft hij het geflikt! We zijn als team erg trots op Jeffrey, hij heeft het echt zelf gedaan!”

MBO Utrecht

MBO Utrecht is een kleinschalige organisatie voor hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. MBO Utrecht besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap en wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. Dat gebeurt vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit: met respect voor elkaars meningen en ideeën.