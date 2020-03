Gemeente Utrecht aan de slag in Overvecht

UTRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht steekt op vrijdagochtend 13 maart de handen uit de mouwen bij Gezondheidscentrum De Amazone in Overvecht in het kader van NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020 samen met duizenden organisaties in het land weer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zo zet NLdoet vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en nodigt iedereen uit een dag als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Vanuit het motto ‘plek, kans, coalitie ‘van de wijkaanpak Samen voor Overvecht werkt de gemeente samen met De Amazone aan een breed gezondheidscentrum waar preventief en actief met bewoners aan gezondheid wordt gewerkt. Het gezondheidscentrum werkt als partner van Overvecht Gezond al lang samen aan verbinding in de wijk voor integrale zorg én preventie van gezondheidsproblemen. Een groot deel van deze klachten komt immers voort uit sociale problematiek. Door nu in en om het gezondheidscentrum ook activiteiten gericht op activering, werk en scholing en bewegen te organiseren, werkt De Amazone op een andere manier aan het verbeteren van gezondheid van bewoners.

Vanwege NLdoet gaat het college onder andere de tuin verfraaien door te helpen bij de aanplant van fruitbomen, het bouwen van een vlonder rondom de opslagcontainer, de container beschilderen en de hemelwaterafvoer aan te sluiten op de regenton. Bij slecht weer kunnen zij helpen bij het schilderen van het binnenwerk, koffie schenken voor gasten en hulpverleners of meedraaien bij de spreekuren.

Het college begint om 09.30 uur aan de klussen en zal rond 12 uur klaar zijn.