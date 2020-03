Studentondernemers verkopen eigen producten tijdens marktdag Jong Ondernemen

UTRECHT - Studenten klaar, verkopen maar! Op zaterdag 14 maart staan ruim 100 studentondernemers (15-25 jaar) uit Midden-Nederland en Noord-Holland met hun eigen product of dienst op de Marktdag van stichting Jong Ondernemen in Utrecht. Hoog Catharijne in Utrecht wordt voor één dag omgetoverd tot een jonge ondernemersbeurs. De Marktdag van Jong Ondernemen duurt van 10.30 tot 16.00 uur

De afgelopen maanden hebben middelbarescholieren, mbo- en hbo-studenten een eigen bedrijf opgestart tijdens het programma Junior of Student Company van Jong Ondernemen. Tijdens dit ondernemerschapsprogramma gaan de jongeren in groepsverband het ondernemersavontuur aan. Ze leiden samen een jaar lang een eigen bedrijf en maken zo kennis met alle facetten van het ondernemerschap.

En natuurlijk hoort het product of de dienst aan de man brengen daar ook bij. Daarom organiseert Jong Ondernemen in het hele land een aantal Marktdagen, waaronder één op 14 maart in Utrecht. Het doel van deze dag is om de jongeren te laten ervaren hoe ze hun (zelfbedachte) product of dienst het beste kunnen verkopen.

Zelfgemaakte producten

In totaal staan er 20 kramen van studentenondernemers op de markt. Zo verkoopt Portomini zelfgemaakte portemonneetjes gemaakt van oude jeans en heeft Penno een eigen organizer ontworpen. En STAY heeft dé oplossing tegen de eikenprocessierups. Kortom: op de markt van Jong Ondernemen vind je genoeg mooie en innovatieve producten en diensten.

Prijs voor beste studentenbedrijf

Tijdens de Marktdag in Hoog Catharijne loopt een vakjury rond om de jongeren te observeren en gesprekken met hen aan te gaan. Want wie verkoopt het beste hun product of dienst? Alle bevindingen van de jury worden aan het einde van de dag samengevoegd. Rond 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De studentenbedrijven die het beste scoren op klantbenadering, presentatie en overall concept gaan met een prijs naar huis.

Benieuwd naar wat de jongeren allemaal verkopen? Kom dan zaterdag 14 maart tussen 10.30 en 16.00 uur naar Hoog Catharijne in Utrecht. Tot dan!