Europa’s beste modelbouwers te gast in Spoorwegmuseum

UTRECHT - Van 13 t/m 15 maart laat het Spoorwegmuseum een groot aantal prachtige modelspoorbanen zien tijdens de Modeltrein Expo On traXS. De uitgenodigde modelbanen komen uit heel Europa, eentje zelfs speciaal uit Australië. Op zaterdag 14 maart viert het museum tijdens de Modeltrein Expo het 60-jarig jubileum van modeltreinfabrikant Roco. Daarvoor komt een bijzondere locomotief naar het Spoorwegmuseum: de 'Shark'. De Shark is voor publiek toegankelijk en machinisten zijn aanwezig om uitleg te geven.

60-jarig jubileum Roco

Op 14 maart staat goederenlocomotief Shark aan het perron van het museum. De locomotief is er niet zomaar, hij komt vanwege het 60-jarig jubileum van Roco. Het bedrijf Roco/Fleischmann heeft de locomotief in schaal 1:87 en 1:160 gemaakt, nu kan het publiek naast het model ook de echte locomotief bekijken. De Shark is een Vectron locomotief van de Nederlandse firma Rail Force One en werd met een bijzondere bestickering in dienst genomen, vandaar de bijnaam 'Shark'! De locomotief wordt vooral in gezet voor goederenvervoer in Nederland, Duitsland en Polen. De Shark is voor publiek toegankelijk, machinisten geven tekst en uitleg.

Foto: Vectron locomotief Shark

28 modelbanen

Het is ieder jaar weer een verrassing welke prachtige modelbanen een plek hebben gekregen tussen de levensgrote treinen van het Spoorwegmuseum. Eén ding kunnen we garanderen: alle modelbanen zijn voor het eerst in Nederland te zien en van uitmuntende kwaliteit. Alleen de beste bouwers krijgen een uitnodiging. De modelbanen variëren van klein (47 centimeter) tot groot (17 meter). De modelbanen komen dit jaar uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Polen en zelfs Australië.

Voor iedereen leuk

Voor de liefhebbers presenteren de gespecialiseerde fabrikanten en leveranciers hun nieuwste producten, ook zijn er volop demonstraties modelbouw, zowel voor beginners als gevorderden. Kinderen kunnen zich uitleven op het kinderplein en kennis maken met de fascinerende wereld van de modelbouw. Daarmee is de Modeltrein Expo On traXS! niet alleen een must voor de liefhebber, ook voor gezinnen met kinderen is het evenement de moeite waard. Natuurlijk zijn alle attracties van het museum in vol bedrijf, een bezoek aan Stalen Monsters, de Grote Ontdekking, het theater of de Vuurproef maakt een bezoek aan de Modeltrein Expo compleet.

On traXS Award

Bezoekers kunnen stemmen op de mooiste modelbaan. De winnaar ontvangt de gewilde On traXS Award. Op zondag 15 maart om 15.00 uur wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van de publieksprijs. Kinderen kunnen ook stemmen, de winnaar ontvangt de Kids Award.