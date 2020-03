Tentoonstelling over huishouden

De tentoonstelling 'Het huishouden op de schop' is te zien in het Volksbuurtmuseum. (Foto: )

'Voorwerpen van grote sentimentele waarde'

In het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat in Utrecht is de tentoonstelling 'Het huishouden op de schop' te zien. Het is een tentoonstelling waarbij huishoudelijke objecten van de depots van het museum zijn gehaald.

Utrecht - "We laten zien hoe het huishouden in de afgelopen honderd jaar gedaan werd en wat voor een veranderingen (technische) ontwikkelingen ons hebben gebracht."

Op de zolders van het Volksbuurtmuseum worden talloze voorwerpen bewaard uit het dagelijks leven. Veelal voorwerpen die gebruikt worden in het huishouden. "Niet zozeer van grote geldelijke waarde, maar wél van grote sentimentele waarde. Via deze voorwerpen komen we te weten hoe er vroeger thuis geleefd werd."

"We zien vooral dat vrouwen hier een grote rol in speelden. Hoe deed je de was zonder wasmachine? Kun je je voorstellen hoe het is om een maaltijd voor een groot gezin te koken met alleen een petroleumstel? Met deze tentoonstelling laten we zien hoe dat in de afgelopen honderd jaar gedaan werd." Een bezoek aan de tentoonstelling is te combineren met een kookworkshop fermenteren of een high tea bij Café-atelier Lucas in de Wittevrouwenstraat.

De tentoonstelling is te zien tot en met 21 juni. Meer informatie is te vinden op de website: www.volksbuurtmuseum.nl.