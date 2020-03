Tweede reeks namen festival bekend

zeven acts toegevoegd

aan programma van festival

Voorronde in dB's



Benieuwd naar wie de winnaar wordt van de zoektocht naar nieuw Utrechts talent? Kom dan op dinsdagavond 7 april naar de voorronde in dB’s en laat je verrassen door het talent. De winnaar van deze avond zal op 5 mei het Sena Performers Podium openen.

Meer informatie over het festival is te vinden op de website:

www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl.

Vorige maand maakte het Bevrijdingsfestival Utrecht bekend dat Snelle als Ambassadeur van de Vrijheid naar het festival komt en bracht het festival naar buiten dat GIAN, Josbros, MY BABY, Pip Blom, Real Derek, Retro de Luxe, Rumbaristas en Sevn Alias op 5 mei optreden. Nu voegt het festival Bongloard, Goldband, Rondé, Roosbeef, S10, Vive La Fete en YIN YIN toe aan het rijtje met namen. Daarmee heeft het festival nog één podiumplek te vergeven aan de winnaar van hun zoektocht naar nieuw Utrechts talent.

Utrecht - Het Bevrijdingsfestival Utrecht hecht veel waarde aan de muzikale ontwikkeling van opkomend talent uit de provincie Utrecht. Om muzikaal talent een kans te geven, is het festival een traject gestart in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en muzikale broedplaats dB’s. Dankzij een open oproep kon al het muzikaal talent uit de provincie Utrecht zich aanmelden.

Inmiddels heeft de jury - bestaande uit diverse Utrechtse muziekprofessionals - bepaald dat Sured, GunYama, Waus, The Capsones, Anna Lotte en de winnaar van de Clash of The Titans deelnemen aan de voorronde in dB’s op dinsdag 7 april.

Act en bands

Bongloard - Sena Performers Podium. Fuzz gitaren, felle bass riffs en beukende drums, het in Utrecht geboren Bongloard is hier om even flink de boel te verbouwen.

Goldband - Sena Performers Podium. Haagse Markt-house meets bouwmarkt-pop.

Rondé - De jonge Utrechtse indiepopband Rondé met frontvrouw Rikki Borgelt brak in 2014 meteen door met hun eerste single Run.

Roosbeef is inmiddels versterkt met Lucky-producer Pascal Deweze (Metal Molly), naast vertrouwde krachten Tim van Oosten (Het Zesde Metaal) en Tom Pintens (Zita Swoon).

S10 - De in 2000 geboren Stien den Hollander rapt haar meest persoonlijke verhalen.

Vive La Fete . Opwindende, opzwepende en zeer dansbare elektrorock-new wave

YIN YIN. De Maastrichters Kees Berkers en Yves Lennertz vormen Yin Yin.