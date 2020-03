Avond vol country en folk

In het Schiller Theater is op 28 maart een Dolly Parton & Emmylou Harris tribute concert door Mariska de Wilde en Marijke Nuchelmans. Foto: Eric Martin Photography (Foto: ERIC MARTIN PHOTOGRAPHY 2017)

Dolly Parton & Emmylou Harris tribute concert

In het Schiller Theater is zaterdagavond 28 maart een Dolly Parton & Emmylou Harris tribute concert. In het theater zijn de klanken van de Amerikaanse country, folk en bluegrass-muziek te horen.

Utrecht - Het is tijd voor een hommage aan twee living legends: Emmylou Harris en Dolly Parton. Zangeressen Mariska de Wilde en Marijke Nuchelmans ontmoetten elkaar op het Utrechts Conservatorium. Al snel kwam hun gemeenschappelijke liefde voor country om de hoek kijken en na hun afstuderen besloten ze te gaan werken aan een programma waarin countrymuziek, en specifiek die van Parton en Harris centraal staat. Prachtige liedjes, bekende hits, minder bekend repertoire, alles komt voorbij. Begeleid door een live band brengen ze een muzikale avond met onder andere Jolene, 9 to 5 en Wayfaring Stranger. Naast de muziek worden verhalen en anekdotes over Parton en Harris gedeeld, die als een rode draad door de avond lopen. De locatie van het concert is het Schiller Theater Place Royale aan de Minrebroederstraat 11 in Utrecht. Om 19.45 uur gaat de deur open, tevens is er gelegenheid om gereserveerde kaarten op te halen. De show begint om 20.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Kaarten kosten 16 euro, gereduceerde prijs: 14 euro voor leden, studenten, 65+, U-pas, Vrienden. Reserveren: https://schillertheater.nl.