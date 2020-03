Binnenkijken bij een duurzaam huis

UTRECHT - Dit voorjaar kunnen bezoekers langs bij duurzame woningen in Utrecht en omgeving. Tijdens de thematours stellen huiseigenaren hun woning open en laten zij zien welke duurzame maatregelen die zij hebben genomen. Daarnaast vinden er op 18 en 21 maart speciale thematours plaats in de aardgasvrije modelwoning in Overvecht. Hier is een energieadviseur en een medewerker van de gemeente bij aanwezig om bezoekers advies te geven.

De voorbeeldwoning ‘Gasvrij Thuis’ aan de Costa Ricadreef in Overvecht is gebouwd in 1969. Het huis is de laatste jaren helemaal geïsoleerd en voorzien van allerlei duurzame maatregelen zoals een warmtepomp, tochtstrips, een inductiekookplaat en zonnepanelen. Met dit initiatief wil de gemeente laten zien welke grote of kleine stappen huiseigenaren in hun eigen huis kunnen zetten om energie te besparen. Tijdens de thematours laat een energieadviseur het resultaat van de verbouwing zien en geeft hij uitleg de aanpassingen in de woning. Ook een medewerker van de gemeente is aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Duurzaam wonen ervaren

Naast de thematours in Overvecht, vinden er ook andere thematours plaats in regio Utrecht. “Ons huis is zelfvoorzienend, goed geïsoleerd en voorzien van een geluidloze warmtepomp”, vertelt Joke van Nobelen uit Wijk bij Duurstede. Tijdens een thematour op 28 maart heet ze bezoekers van harte welkom om dit te ervaren. Anton Kiewiet uit Utrecht Leidsche Rijn geeft diezelfde dag een thematour over de hybride warmtepomp. Op 29 maart kunnen mensen langs bij Teus van Haren uit Zeist over het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’. Bekijk een overzicht van alle thematours op duurzamehuizenroute.nl/thematours. Hier kunnen bezoekers zich ook inschrijven. Per thematour zijn er tien tot vijftien plekken beschikbaar.

De thematours worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente Utrecht en samenwerkingsverband U-thuis en is een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route. Via het platform van de Nationale Duurzame Huizen Route delen meer dan 1.500 huiseigenaren hun ervaringen: online en tijdens verschillende evenementen.