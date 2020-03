Emancipatie in voetbalkantine

'Vrouwen en voetbal blijft een lastige combinatie'

Van de redactie

"De Zijlijn is een voorstelling waarin vrouwen hun mannetje staan: emancipatie in de voetbalkantine. Het is hoog tijd voor een voorstelling met voetballende vrouwen." De voorstelling gaat zaterdag 28 maart in première op Festival Tweetakt.

Utrecht - De voorstelling is van dezelfde makers als Broek Uit! en Schoppen. "De Zijlijn is een emancipatievoorstelling met elf vrouwen en vier heel onbelangrijke mannen. Vanaf nu is de kantine voor de vrouw."

De Zijlijn gaat op 28 maart in première op Tweetakt, speelt op Ruimtekoers en in voetbalclubs in Flevoland. "Vrouwen en voetbal blijft een lastige combinatie. Voor mannen tenminste, want al halen we de finale van het WK, winnen we het EK en wordt de eredivisie uitgezonden op tv; de kritiek vliegt ons om de oren. We zijn niet sterk genoeg om te scoren, te vrouwelijk voor noppen, te meisjesachtig voor een sliding en te dom voor tactiek. En als dit vaak genoeg tegen ons gezegd wordt dan gaan we het geloven ook", aldus de makers.

Spektakel

De voetbaltrilogie wordt afgesloten met De Zijlijn, een coproductie van DOX en BonteHond. "Het belooft een spektakel te worden met vuige vrouwonvriendelijke poëzie vanuit de mannen en gewelddadige fysieke tegenreacties vanuit de vrouwen. En dit alles in de kantine van een echte voetbalclub. En voor iedereen die denkt: dat is toch niet meer nodig? Ja, dat is het wel. Zolang de vrouwen alleen op echt gras mogen voetballen als de mannen geen wedstrijd spelen die maand, is er van gelijkwaardigheid toch weinig sprake? Deze emancipatievoorstelling is vanaf 10 jaar, want jong geleerd is oud gedaan. En voor alle mannen die nog niet zijn afgehaakt en nog steeds lezen: deze voorstelling gaat meer over jou dan jij van tevoren had bedacht." BonteHond maakt anarchistisch, fysiek theater in voor elke leeftijd. "We spelen in theaters en buurthuizen, op scholen, festivals en bijzondere locaties. Met voorstellingen van nieuw en ervaren talent toeren we door Nederland, België en steeds vaker daarbuiten. Met ons publiekswerkingsprogramma en educatieve leerlijn KIDD bereiken we ook mensen die niet gauw met kunst & cultuur in aanraking komen."

Jong talent

DOX is het huis voor jong podiumtalent. "Bij ons krijgen nieuwe ontwikkelingen en experimenten in theater, dans, film en muziek een kans. Jonge acteurs, dansers en makers debuteren bij ons en ontwikkelen zich verder. DOX werkt vanuit Utrecht door heel Nederland. In de afgelopen achttien jaar is DOX uitgegroeid tot toonaangevend gezelschap voor jongerentheater en verbinden we mensen met verschillende culturen, verschillende generaties en verschillende theaterdisciplines." De try-out vindt plaats op Festival Tweetakt in Utrecht op vrijdag 27 maart om 20.30 uur. Op zaterdag 28 maart 19.30 uur gaat De Zijlijn in première op Tweetakt. Ook is de voorstelling te zien op zondag 29 maart om 16.00 en 19.30 uur.