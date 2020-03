Jeugdtheatervoorstelling met activiteit voor ouders

Voorstelling met live muziek

Kanaal30 opent één zondag in de maand haar deuren; om 11.00 uur is er een jeugdtheatervoorstelling te zien voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders. Zondag 15 maart is het de beurt aan de voorstelling Dierendorpje van Valentijn Productiehuis; een beeldende voorstelling met live muziek gebaseerd op het gelijknamige boek van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee. Daarna is er een bijzondere activiteit, speciaal voor de ouders.

Utrecht - Valentijn Productiehuis brengt de voorstelling 'Dierendorpje'.

"Daar is de bus. Wie stapt er in? Wij gaan naar Dierendorpje. Daar is Schaap al en Giraf met zijn lange nek. Kijk, Zebra wil ook mee en Olifant. Past die er wel in? Hé! Wie roept er? Ben jij dat rode kat? Ga nou niet weg. Waarom deed je dat? Ben jij ook zo benieuwd wat de dieren allemaal gaan beleven? We gaan het dorpje binnen, dus sla het boek maar open. Nu kan de pret beginnen."

Muzikaal

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee komt tot leven. Een vertelster, een muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en beeldende voorstelling waarin associatieve verhaaltjes verteld worden. Met voorstellingen zoals Dierendorpje biedt Productiehuis Valentijn jonge (poppen-)spelers een podium en stimuleert hen in hun professionele ontwikkeling. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via www.eventbrite.nl/e/tickets-dierendorpje-3-valentijn-productiehuis-91441509015..

Bijzonder activiteit

Na de voorstelling van 15 maart is er een bijzonder knutselactiviteit bij Jeugdtheater aan het Kanaal. Met een hoofdrol voor ouders. "Help, ik wil vlechten in mijn haar. Maar mijn ouders hebben geen idee waar ze moet beginnen. Herken je dit? Dan is dit de kans om jouw vader of moeder de basis van vlechten te leren in één uur tijd. En jij bent zelf het model. Voor kinderen met (nog) kort haar, zijn er ook dollheads aanwezig om op te oefenen." De professionele kapster van Kanaal30, Dominique van Eindhoven, deelt al haar tips en trucs met de ouders. "Deze activiteit is gratis nadat je de voorstelling hebt bezocht."