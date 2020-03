Vraag naar kantoorruimte blijft stijgen in Utrecht

Kantoorruimte is er niet genoeg in de stad Utrecht. Foto: PR (Foto: )

Al vanaf 2015 maakt de vraag naar kantoorruimte in Utrecht een enorme stijging door, het totale aantal verhuurde of verkochte vierkante meters kantoorruimte komt in 2019 uit op bijna 190 duizend m². Nog niet eerder is een dergelijke vraag naar kantoorruimte waargenomen in Utrecht.

utrecht - Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2020 van Molenbeek Makelaars (partner in Dynamis).

Nieuwe ontwikkelingen maken Utrecht aantrekkelijk. Utrecht wordt voor veel kantoorgebruikers gezien als een geschikt alternatief voor de Amsterdamse kantorenmarkt. Met name de kantoorontwikkelingen in het stationsgebied vormen een sterke pull-factor. Deze toevoegingen van hoogwaardige kantoorruimte op een goed ontsloten OV-locatie vergroten de aantrekkelijkheid van Utrecht voor kantoorhoudende bedrijvigheid.

De aanhoudende vraag naar kantoorruimte in Utrecht valt samen met de aanboddaling op de Amersfoortse kantorenmarkt. Vergeleken met een jaar geleden staat begin 2020 een tiende minder kantoorruimte te koop of te huur in Amersfoort. Hiermee maakt het aanbodvolume voor het vierde jaar op rij een daling door.