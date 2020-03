Patiënten krijgen thuis behandeling

'Zorg thuis

is minder omslachtig'

Pilot

De pilot maakt deel uit van het project Care@Home waaraan het St. Antonius, het Martini Ziekenhuis in Groningen en Tergooi in Hilversum meedoen op het gebied van thuistoedieningen. De eerste kuren van de behandeling met Trastuzumab vinden altijd in het ziekenhuis plaats. Als dit goed verloopt, kan een patiënt zelf aangeven of hij/zij de medicatie voortaan thuis toegediend wil krijgen of in het ziekenhuis. Wanneer de specialist het medisch verantwoord vindt, kan gestart worden met de thuistoediening.

Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis die immuuntherapie met Trastuzumab krijgen, kunnen deze therapie nu ook thuis toegediend krijgen door oncologieverpleegkundigen. Thuisbehandeling wordt door veel patiënten als positief ervaren, stelt het ziekenhuis: "Je voelt je thuis minder patiënt".

Utrecht - Inmiddels zegt 90 procent van de patiënten die deze immuuntherapie krijgen, dat ze gebruik willen maken van thuistoediening, aldus het ziekenhuis. In totaal gaat het bij de start om ongeveer 20 tot 24 patiënten uit Utrecht, Nieuwegein, Woerden en omstreken. "De zorg verandert. In Nederland maar ook bij het St. Antonius. Zo zien we dat poliafspraken steeds meer vervangen worden door zorg thuis, e-health of huisarts. Alles is erop gericht om te voorkomen dat patiënten onnodig (lang) in het ziekenhuis zijn. Samenwerking met huisartsen en verpleeghuizen is dan ook steeds belangrijker." Deze immuuntherapie is één van de drie pilotprojecten bij het St. Antonius van verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huis. Sita Splinter, afdelingshoofd, vindt het een mooie ontwikkeling: “Een patiënt wil het liefst doorgaan met zijn leven. Juist ook als hij ziek is. Waar kan dat beter dan thuis? Passende zorg is voor iedereen anders. Wij willen zorg dan ook zoveel mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de patiënt om zo de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. We verwachten dat zorg thuis voor veel patiënten minder omslachtig is en infecties voorkomt. Bovendien is het een extra dimensie aan het vak Verpleegkunde. Onze verpleegkundigen zien patiënten in het ziekenhuis als ook thuis’’. Naast de behandeling met Trastuzumab biedt het St. Antonius ook andere zorg thuis. Zo biedt het ziekenhuis het middel Methylprednisolon voor MS-patiënten thuis aan en binnenkort geldt dit ook voor bloedtransfusies bij hematologiepatiënten. In beide gevallen vindt thuistoediening plaats door het Specialistisch Team Midden-Nederland van Careyn. St. Antonius wil met deze pilot, die gedaan wordt binnen drie verschillende specialismen verkennen wat het in de praktijk betekent om zorg naar thuis te verplaatsen.