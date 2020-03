Snel datanetwerk voor tramlijn

BAM Infra B.V. is maandag gestart met werkzaamheden voor de vernieuwing van de tramlijn in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid. (Foto: )

BAM Infra B.V. is in opdracht van de provincie Utrecht maandag gestart met werkzaamheden voor de vernieuwing van de tramlijn in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid. Het werk richt zich op de kruisingen van de trambaan, waar met speciale boringen onder het wegdek de basis wordt gelegd voor een modern ICT datanetwerk.

Utrecht - Overal langs de regionale tramlijn lopen mantelbuizen onder de grond. Dit is de ruggengraat van het nieuwe ICT-netwerk dat het trambedrijf van de provincie Utrecht gebruikt voor de aansturing van wissels, de monitoring van de slagboom beveiliging op de overwegen en de OV-chipapparatuur op de haltes. In Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt dit netwerk gemoderniseerd met de introductie van een supersnelle glasvezelverbinding met een transportsnelheid van 1Gb per seconde. Nieuwe toepassingen, zoals full HD-camerabewaking en modernisering van de dynamische reisinformatie op de halteschermen, komen daarmee binnen handbereik. "Omdat glasvezel ongevoelig is voor blikseminslag en magnetische straling verbetert dit nieuwe netwerk bovendien de stabiliteit van het tramsysteem."

Aan weerszijden van diverse wegen die over de trambaan lopen, voert BAM in maart en april 2020 in Nieuwegein en IJsselstein werkzaamheden uit. Bij deze kruisingen worden mantelbuizen voor dit nieuwe datanetwerk onder het wegdek geboord. "Deze speciale techniek houdt hinder voor de omgeving beperkt. De wegen over de trambaan blijven daardoor tijdens het werk open en bewoners in de wijk blijven bereikbaar. Ook de toegang voor nood- en hulpdiensten van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein blijft bereikbaar."

Om voldoende ruimte te reserveren voor het werkterrein van BAM nabij de kruisingen worden op een aantal locaties tijdelijk rijstroken en soms ook parkeerplaatsen in de wijk afgezet. Fietsers en voetgangers moeten op een aantal kruisingen worden omgeleid. Verkeersregelaars bewaken de veiligheid van het verkeer bij de kruisingen. Ook komen er borden met informatie. Het gebruik van boormachines kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen. In IJsselstein en Nieuwegein wordt gewerkt in de periode maart tot april op de volgende kruisingen van de trambaan: Zomerdijk, Baronieweg, Duizendblad, St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan, Henri Dunantlaan en Roerdomplaan. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur. In de zomer vernieuwt BAM in opdracht van de provincie de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid. Bovendien worden langs de gehele tramlijn 23 haltes omgebouwd om aan te sluiten op de nieuwe trams. Vanwege dit werk rijden er tussen 30 mei en 20 augustus 2020 geen trams maar vervangende bussen. In het weekend van 4 april rijden geen trams in Nieuwegein-Zuid. In het weekend van 18 april rijden geen trams in IJsselstein. De tramlijn tussen de haltes Jaarbeursplein en P+R Westraven blijft in gebruik tot 4 juli. Info: www.regiotramutrecht.nl.