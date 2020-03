Miljoenste reiziger tram 22

UTRECHT - Een mijlpaal: vandaag stapte de miljoenste reiziger aan boord van tram 22! Sinds de feestelijke opening op 14 december 2020 is deze tram de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park.



Al eerder bleek dat er veel vraag is naar de nieuwe trams. In februari beleefde tram 22 al een topdag met meer dan 30.000 reizigers aan boord. Buslijn 12 vervoerde op een normale dag rond de 20.000 reizigers.

Boost voor openbaar vervoer in Utrecht

Quinten Passchier van U-OV/Qbuzz: “We verwachten dat het aantal reizigers de komende tijd nog verder toeneemt. We breiden het aantal trams per uur stapsgewijs steeds verder uit naar een uiteindelijke frequentie van 16 trams per uur per richting. In de toekomst wordt het ook mogelijk om vanaf Utrecht Centraal rechtstreeks door te rijden naar Nieuwegein en IJsselstein. Een mooie ontwikkeling om het openbaar vervoer in Utrecht een boost te geven!”