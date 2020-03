Schoolvoetbaltoernooi van start

UTRECHT - Vanaf woensdag 4 maart gaan de wijkvoorrondes van het Utrechtse schoolvoetbaltoernooi weer van start. Bijna 5000 basisschoolleerlingen van 95 Utrechtse basisscholen voetballen op 5 woensdagen in maart en april tegen elkaar. Voor de editie 2020 hebben 470 teams zich opgegeven voor dit jaarlijkse sportieve spektakel. Zij spelen om een plek in de stedelijke finale op 15 april op de velden van voetbalvereniging DESTO in Vleuten. Tijdens de toernooien staat sportiviteit centraal. Het sportiefste team ontvangt de Fairplay beker; de grootste beker van het toernooi!

De wijkvoorrondes gaan de hele gemeente Utrecht door. Zo wordt onder meer op woensdag 4 maart door de groepen 7 en 8 uit de wijken Noordwest en Zuid gespeeld op de velden van USV Elinkwijk en DVSU. Een week later op woensdag 11 maart komen de leerlingen van groep 7 en 8 uit Overvecht in actie op Sportpark Vechtzoom. Op 18 maart mogen jongens uit groep 5 en 6 uit Leidsche Rijn hun voetbalschoenen aantrekken op het sportpark van VV De Meern en UVV. Het sportpark van Zwaluwen Utrecht 1911 is op 25 maart het strijdtoneel voor de groepen 5 en 6 uit Zuidwest. Op 1 april staan de scheidsrechters klaar op de velden van USV Hercules voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 uit de wijken Binnenstad, Oost en Noordoost. De finale wordt op 15 april gespeeld op de velden van DESTO in Vleuten.



De middelbare scholen zijn dit jaar wederom te gast bij SV Kampong voor een onderling VO-schoolvoetbaltoernooi. Ruim 600 leerlingen hebben zich hiervoor aangemeld. Op 31 maart zijn de klassen 3 en 4 aan de beurt en op 7 april mogen klassen 1 en 2 hun kunsten vertonen.



De organisatie van het Utrechtse schoolvoetbal ligt in handen van SportUtrecht, dé verbindende partij op het gebied van sport en bewegen. SportUtrecht werkt voor het schoolvoetbaltoernooi samen met Stichting Vreedzaam, het Sportcollege ROC Midden Nederland, Stichting JoU en diverse voetbalverenigingen. Meer informatie over het schoolvoetbaltoernooi en het hele speelprogramma is te vinden op www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal

Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen op de diverse locaties en data en de spelers aan te moedigen.

#schoolvoetbal030

schoolvoetbal030/