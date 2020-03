NLDoet wordt op vrijdag 13 maart officieel geopend bij Slot Zuylen!

UTRECHT - Op vrijdag 13 maart vindt de officiële opening van de provincie Utrecht betreft de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLDoet, plaats bij Slot Zuylen.

Op vrijdag 13 maart doet Slot Zuylen mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLDoet. Op deze dag kunnen geïnteresseerden ervaren hoe een dag eruit ziet als vrijwilliger op het Slot. De vrijwilligersactie wordt officieel geopend bij Slot Zuylen door gedeputeerde van de provincie Utrecht, Hanke Bruins Slot.

De opening

In elke provincie wordt het startsein gegeven voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op vrijdag 13 maart is Slot Zuylen de locatie van de provincie Utrecht waar de officiële opening plaats vindt. Om 09.00 uur zal de gedeputeerde van de provincie Utrecht, Hanke Bruins Slot, het officiële startsein geven. Daarna gaan circa 20 eigen vrijwilligers en 20 deelnemers van NLDoet aan de slag met vijf verschillende klussen binnen en buiten op het Slot. Deze dag duurt tot 15.00 uur.

Klussen op het Slot

Slot Zuylen is grotendeels afhankelijk van het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vrijwilligers. In de tuin, op het Slot, in de horeca, in de moestuin en bij de kassa krijgen wij dagelijks hulp van zo'n 100 gepassioneerde vrijwilligers.

Toch blijven er wel eens klusjes liggen. De extra inzet van NLDoet kan Slot Zuylen dus goed gebruiken! Op vrijdag 13 maart steken we de handen uit de mouwen en gaan aan de slag op het Slot en daarbuiten. Er zijn nog een paar plekjes over. Kies een leuke klus die bij u past en meld u aan via de website van NLDoet: Faunabruggetje plaatsen in de SlotgrachtOpslag verwijderen in park en SterrenbosDe historische moestuin voorjaarsklaar makenVoorjaarsschoonmaak op Slot ZuylenTerras voorjaarsklaar maken

NLDoet

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Hiermee laten we zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Aanvullende informatie Evenement: NLDoet Data: vrijdag 13 maart Aanmelden: aanmelden voor een klus op het Slot kan via de website van NLDoet: https://www.nldoet.nl/Adres: Slot Zuylen, Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen Toegankelijkheid: Het slot is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. Bereikbaarheid en parkeren: Er is gratis parkeergelegenheid bij het Slot voor zowel de auto als voor de fiets. Vanuit Utrecht en Maarssen is Slot Zuylen ook bereikbaar met bus 12. Uitstappen halte Oud Zuilen, waarna ca. 10 minuten lopen.

