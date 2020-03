Tweedelige documentaire over de Utrechtse wijk Overvecht

'Einstein in Overvecht' is een documentaire die zich afspeelt in en rond de bijzondere tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Einsteindreef in Overvecht. Deel 1 van deze documentaire is te zien op RTV Utrecht op 8 maart, deel 2 wordt uitgezonden op 15 maart.

UTRECHT - In 2017 en 2018 bood dit tijdelijke AZC huisvesting aan circa 400 asielzoekers. In hetzelfde gebouw woonden destijds 38 jongeren uit de stad Utrecht. De bewoners van het AZC, de jongeren en buurtbewoners van Overvecht deden samen mee aan allerlei cursussen, activiteiten en workshops. De documentaire laat zien hoe zij werken aan hun toekomst, met alle onzekerheden en spanningen die ieder daarbij ervaart, wat met name geldt voor de vluchtelingen in afwachting van hun verblijfsvergunning. Wat brengt Plan Einstein hen en wat zal de toekomst voor hun in petto hebben?

De DocU: Einstein in Overvecht is zondag 8 maart te zien op RTV Utrecht. Deel 2 van de documentaire wordt uitgezonden op zondag 15 maart. De serie is na uitzending ook te zien op rtvutrecht.nl/gemist.

De documentaire is een productie van: Story2tell Media en is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, European Regional and Development Fund, Urban Innovative Actions Initiative.

