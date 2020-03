Kracht van Matthäus Passion

Ribattuta Musica in Nicolaikerk

Utrecht - Ribattuta Musica komt met een hartstochtelijke Matthäus Passion naar de Utrechtse Nicolaikerk op zondag 5 april om 15.00 uur.

In de weken voor Pasen zoemt de Matthäus Passion door Nederland. Op honderden plaatsen zijn uitvoeringen, door amateurs en door professionals. "Steeds meer mensen ontdekken de kracht van de eeuwenoude koralen, de prachtige aria's en de sterke koorzang die de stem van het volk uitdrukt. In de aanloop naar Eerste Paasdag voert het professionele barokensemble Ribattuta Musica dit jaar vijf keer Bachs meesterwerk uit met een nieuwe generatie barok-specialisten, in sfeervolle kerken. "De tournee voert op 5 april naar de prachtige Nicolaikerk, waar de muziek tot zijn volle recht komt."

"Het publiek raken met de muziek, dat is een kunst die de topmusici van barokensemble Ribattuta Musica beheersen. Zangers en instrumentalisten staan het liefst vlak bij het publiek, waardoor een voelbare wisselwerking ontstaat tussen musici en luisteraars. Dirigent en klavecinist Andreas Küppers leidt op vurige wijze het ensemble in authentieke en kleine bezetting. De vaste kern, die uit 35 professionele musici, instrumentalisten, vocalisten en solisten bestaat, is gespecialiseerd in het uitvoeren van historisch repertoire."

Meer informatie over het concert en kaarten via: www.rmusica.nl.