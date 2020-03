Traditie in de Janskerk van Utrecht

De Matthäus Passion is een begrip in Nederland

van de redactie

In de historische Janskerk van Utrecht worden op 14 en 29 maart en 11 april de Matthaus Passion van J.S. Bach uitgevoerd door The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Onder Leiding van dirigent Pieter Jan Leusink is er sprake van een decennialange traditie in Utrecht. Ook dit jaar treedt het gezelschap weer drie maal op voor een bomvolle kerk.

utrecht - De Matthäus Passion is een begrip in Nederland. De compositie lijkt verweven te zijn in onze cultuur. Bach schreef zijn magnus opus in 1728 en had niet kunnen bedenken dat het tijdloos zou zijn. De noten die hij bijna 300 jaar geleden noteerde op het lijdensverhaal van Christus, zijn nog steeds actueel. De Matthäus-Passion vertelt het verhaal van Jezus’ laatste dagen. Hij wordt verraden, berecht, gekruisigd en begraven. Bachs relaas van de kruisiging van Christus is een van de belangrijkste en meest intense muzikale documenten uit de Westerse cultuurgeschiedenis.

In Nederland wordt het bekende werk jaarlijks bezocht door ruim 200 duizend luisteraars. De interpretatie van de dirigent geeft een uitvoering een unieke sfeer. Dirigent Pieter Jan Leusink dirigeert het werk dit jaar voor de 500ste maal. Zijn ervaring met de partituur in combinatie met de professionele musici van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands geeft de zekerheid van een gedegen uitvoering.

Voorbereiden

Dit jaar treden het bekende gezelschap maar liefst 28 maal op door heel Nederland. Iedere musicus heeft een eigen manier van voorbereiden en beleven van deze grote tournee.

Daria Gorban, violiste en de concertmeester orkest 2 heeft een duidelijke filosofie: “Natuurlijk heb ik geen tekst als violiste dus ik leg al mijn gevoel en energie in de melodieën en harmonisaties. Ik speel niet alleen de noten maar wil de harmonieën echt openen voor het publiek. En dat gebeurt gewoon, iedere uitvoering opnieuw. Vaak wordt mij gevraagd wat mijn favoriete deel is om te spelen. Maar dat kan ik niet beantwoorden omdat er zoveel prachtige delen in deze compositie zijn om te spelen dat het per dag kan verschillen. Een ontzettend bijzonder moment is voor mij de stilte midden na maat 61. Daar waarin de evangelist het sterven van Christus bezingt en dan absolute stilte afdwingt in deze compositie.”

Intens

Ook Jasper Schweppe, de Zwolse baszanger en vele jaren als solist aangesloten bij The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, beleeft deze periode altijd intens. “Er ontstaan unieke momenten in het publiek. Bijvoorbeeld het onvergetelijke moment dat twee zoons die met hun bejaarde moeder de uitvoering bezochten. Met in gedachten dat dit wel eens de laatste keer kon zijn…Tijdens de aria Mache dich zat ik zelf van het begin tot het eind in tranen. Ik ben trots dat ik deel kan nemen aan deze meest menselijke Matthäus.”

Meer informatie of de laatste kaarten kijk op www.MatthausPassion.com.