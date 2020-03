MKCN toonaangevend in het land

'Bij MKCN zijn magiërs in alle disciplines te bewonderen'

Roberto Cancian

De Magische Kring Centraal Nederland is een Utrechtse goochelclub met een regionale functie. In de afgelopen jaren hebben diverse leden van de club hoog gescoord op de Nederlandse kampioenschappen en vier van de jeugdleden zijn de afgelopen jaren Nederlands kampioen geworden. Xander van Doorn presteerde het zelfs om na zijn eerste plaats op het toneel, aan te sluiten bij Hans Klok om in dienst show in Carré te staan. "Het leverde hem de bijnaam Hans Klik op", geeft Cees Ros aan die Coördinator jeugd is bij MKCN.

UTRECHT - MKCN is de goochelclub in Centraal Nederland. De MKCN is opgericht in 1862 en zeker de laatste jaren één van de meest toonaangevende goochelverenigingen van Nederland. "Dit komt niet alleen door de grootte van de club, die zich uit in de omvang van ledenbestand en het hebben van een eigen jeugdafdeling, maar ook in de veelzijdigheid aan leden en hun klasse", legt Cees Ros uit. Bij MKCN zijn namelijk 'magiërs' in alle disciplines te bewonderen. "Van clowns tot goochelaars en van mentalisten tot buiksprekers. Een deel van hen behoort tot de top van Nederland. Eén van hen is Flip Hallema, die als één van de weinige Nederlanders is onderscheiden met de 'Performing Fellowship Award'. De Oscar voor goochelaars. Ook de jeugdleden van MKCN doen het erg goed. "Zij hebben in de afgelopen jaren, mede door de coaching mogelijkheden binnen de club, hoog gescoord op Nederlandse kampioenschappen." De MKCN houdt in een zaal van de Colour Kitchen in het Vorstelijk Complex in Zuilen, clubbijeenkomsten op de tweede maandag van de maand. De jeugd start om 18.30 uur, de senioren volgen om die aanvangen om 20.15. Voorzitter Janse Heijn moedigt een ieder aan om eens een kijkje te komen nemen. "Goochelen is altijd een passie van mij geweest. Ik ben er al sinds mijn vroege jeugd mee bezig. Als kind heb ik verschillende goocheldozen versleten en kreeg ik een prachtig goochelboek van mijn grootvader en als tiener besteedde ik vrijwel al mijn vrije tijd en zakgeld aan het leren van nieuwe trucs." In die jaren zat hij bij een andere goochelclub: de Noord-Hollandse Bond voor Goochelaars. "Bij die vereniging heb ik destijds een hoop geleerd. Er is een groot verschil tussen instructie-filmpjes op internet kijken en een truc direct uitgelegd krijgen. Bij een goede goochelclub wordt ook veel aandacht besteed aan de manier waarop je zo'n truc presenteert." Janse Heijn heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. "Als kind droomde ik daar natuurlijk altijd al van maar nu is het dus écht mijn werk. Ik vertoon mijn kunsten bij bedrijven en andere organisaties in het hele land." Inmiddels is hij zes jaar lid van de MKCN waar hij vorig jaar het voorzitterschap overnam. "Mijn eerste actie was het organiseren van een speciale trainingsgroep. Bij deze groep kunnen leden elke maand aan één specifieke act werken. Zo leren ze veel over choreografie, acteren en timing." MKCN ziet ook steeds meer jeugd die wil goochelen. "Daar zijn we blij mee."

Voor info: goochelclubmkcn.nl