Heropening Prinses Irenelaan-Pionstraat

UTRECHT - Na enkele maanden van werkzaamheden zijn de Prinses Irenelaan en Pionstraat vanaf maandag 2 maart weer open voor alle verkeer. Wethouder Lot van Hooijdonk heropent de weg op donderdag 5 maart symbolisch door samen met omwonenden een boom te planten. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De werkzaamheden aan de Prinses Irenelaan en Pionstraat zijn nog niet helemaal afgerond, omdat het vorige week te koud was om te asfalteren (onder 5 graden). De laatste asfaltlaag tussen de Zwanenvechtlaan en de J.M. de Muinck Keizerlaan ligt er hierdoor nog niet. Op de weg is tijdelijke belijning aangebracht, zodat de weg voor zowel fietsers als automobilisten veilig te gebruiken is. In overleg met de aannemer worden deze werkzaamheden opnieuw ingepland. Verwacht wordt de asfalteringswerkzaamheden eind maart alsnog te kunnen doen.

De straat was sinds half oktober afgesloten. De weg is ingericht als 30 km/u-weg met rode fietsstroken en het is makkelijker geworden om de weg over te steken. Om autoverkeer af te remmen, zijn diverse plateaus aangelegd. Ook is er een brug gerealiseerd om de waterkwaliteit in het Niftarlakepark te verbeteren.

Zie voor meer informatie https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/prinses-irenelaan-en-pionstraat-verbeteren-verkeersveiligheid .