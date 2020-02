Aanmelden voor Rietveldprijs

cultuurprijzen

Dit jaar wordt voor de zestiende keer de Rietveldprijs uitgereikt. Deze prijs, vernoemd naar Gerrit Rietveld wordt tweejaarlijks toegekend aan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk project in Utrecht.

Regio - Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de stad. Wat wordt de opvolger van de Werkspoorkathedraal, de laatste prijswinnaar in 2017? Iedereen kan hiervoor suggesties doen.

Iedereen kan gebouwen en andere projecten in de openbare ruimte aanmelden die meedingen naar de prijs: bewoners, gebruikers, eigenaars, ontwerpers en geïnteresseerden. Voor de Rietveldprijs 2020 komen projecten in aanmerking die in 2017, 2018 en 2019 zijn opgeleverd binnen de gemeente Utrecht. Aanmelden kan t/m 31 maart 2020 via het aanmeldformulier op www.rietveldprijs.nl.

De jury voor de komende editie van de Rietveldprijs is ook al bekend. Voorzitter wordt architect Marlies Rohmer, in Utrecht onder meer bekend van het Casa Confetti op de Uithof. De overige juryleden zijn Machiel Spaan, Alenca Mulder en Marit Overbeek. Zij duiken in het voorjaar in de bouwoogst van de afgelopen drie jaar. Eind mei maken ze bekend welke projecten genomineerd zijn voor de Publieksprijs. In het najaar wordt de winnaar bekendgemaakt.