Kroniek Utrecht 2018

Vanaf 1923 publiceert Oud-Utrecht een jaarkroniek. De nieuwste kroniek van samensteller Frank Kaiser geeft een overzicht van gebeurtenissen in 2018, die verband houden met de geschiedenis van Utrecht en de bescherming van het erfgoed in de stad. De kronieken zijn te vinden op www.oud-utrecht.nl

Een greep:

Onder grote belangstelling wordt het eerste deel van het Stationsplein in Utrecht geopend. Het plein tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne wordt gekenmerkt door het bollendak.

Het Jaarboek Oud-Utrecht wordt uitgereikt. De vraag waarop diverse auteurs antwoord geven is: Wat aten de inwoners van stad en provincie Utrecht in de afgelopen zevenduizend jaar?

Archeologen leggen Romeinse weg bloot in Leidsche Rijn. De Uithof wordt Utrecht Science Park. Het woord ‘jochie’ wordt verkozen tot het ultieme Utrechtse woord. Gemeente Utrecht gaat jong erfgoed van na 1970 in kaart brengen. De Sint Catharina kathedraal gaat sluiten (of toch niet?). Het Universiteitsmuseum wordt voorlopig niet gesloopt.

Het Centraal Museum heeft een van de kleurrijke truien van oud-wethouder Hans Spekman gekregen. In de Zadelstraat opent officieel de Pindakaaswinkel. Vijfduizend badeendjes worden in de gracht gekieperd. Daar strijden ze voor de titel ‘snelste badeendje van Utrecht’.

Archeoloog Linda Dielemans zat wekenlang met haar handen in de grond op de plaats waar het Prinses Maxima Centrum wordt gebouwd. Bij het onderzoek zijn sporen van menselijke activiteit gevonden die zelfs teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Met deze recente ontdekkingen begint het verhaal van Utrecht maar liefst 8.000 jaar eerder.

Een tram op de Uithoflijn heeft vannacht voor het eerst zelfstandig door het stationsgebied in Utrecht gereden.

Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa in het Centraal Museum.