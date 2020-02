Buurtgenoten helpen met kleine klusjes

Klussers horen soms de prachtigste verhalen

Coby van Geffen

Een lamp of rookmelder ophangen, een lekkende kraan repareren of een struik of boompje snoeien. In Wittevrouwen helpen vrijwilligers van De Klusdienst hun buurtgenoten met deze betrekkelijk simpele klusjes. "We krijgen veel dankbare reacties, zien mensen soms letterlijk stralen. En zelf vinden we het fijn buurtgenoten uit de brand te helpen."

utrecht - Wie 80 jaar is, klimt niet zo gemakkelijk meer op een huishoudtrapje om gordijnrails op te hangen. En in een rolstoel valt het niet mee de tuin te snoeien. In Wittevrouwen kunnen bewoners via De Klusdienst voor dergelijke klussen een beroep doen op iemand uit hun buurt. "Je zou De Klusdienst kunnen zien als een vernieuwde vorm van burenhulp", aldus coördinator Jip van Eijden. "Vrijwilligers uit de wijk helpen tegen een kleine vergoeding buurtgenoten met kleine klusjes. Dat kunnen ouderen zijn, chronisch zieken, mantelzorgers, alleenstaanden; eigenlijk iedereen die niet makkelijk (meer) om hulp kan vragen aan buren, kinderen of vrienden."

Het gaat om klussen die te klein zijn voor loodgieter of aannemer, en binnen ongeveer een uur kunnen worden gedaan. De zeven klussers, vijf mannen en twee vrouwen, halen er veel voldoening uit iets voor een ander te kunnen doen. "Je ziet mensen soms letterlijk stralen", vertelt klusser Jobina Remijn. "Vaak gaat het om kleine dingetjes in huis waar mensen erg tegenop hebben gezien. De gordijnrails die naar beneden zijn gevallen, de douchekop vervangen, een kapotte deurbel."

Uitlenen

De klusservice is onderdeel van De Bouwsteiger, een bewonersvereniging die al 35 jaar gereedschap uitleent aan bewoners. Het initiatief komt voort uit 'Beter Thuis', een netwerkproject in Utrecht Noordoost waarin verschillende organisaties nadenken over toekomstige ouderenzorg, en zoeken naar manieren om mensen niet alleen langer, maar ook beter thuis te laten wonen. Kleine verbeteringen in huis kunnen daarbij helpen. "Zoals drempels weghalen voor rolstoel of rollator, of wasmachine of koelkast verhogen voor mensen die slecht kunnen bukken."

De vrijwilligers zitten regelmatig aan de koffie met koek, en soms horen ze de prachtigste verhalen. "Daar nemen we zeker de tijd voor", aldus Jobina Remijn. Het maakt de klusdienst niet alleen prettig voor gebruikers die omhoog zitten, maar ook leuk voor vrijwilligers. "Je komt ook eens verder dan je eigen straat, spreekt andere mensen uit de wijk. En je hebt een ander kunnen helpen." Af en toe komen de vrijwilligers terecht in situaties waarin extra hulp en/of zorg nodig is.. In zo'n geval wordt het Wijkteam ingeschakeld. De klusdienst in Wittevrouwen is nadrukkelijk bedoeld voor bewoners van postcodegebied 3572. Het is een buurtgebonden dienst waar mensen zich vooral voor moeten aanmelden, vindt Jobina. "We komen met veel plezier!"

Klus aanmelden: klus@debouwsteiger.nl of 06-83 13 37 85. Kosten €7.50.