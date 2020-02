UVSF viert vijftig jaar zaalvoetbal

Van gymzaaltje Strawinskylaan tot Olympos Sportcentrum

Roberto Cancian

Op 18 november 1968 wordt de vereniging USVF opgericht onder auspiciën van de Utrechtse Studenten Sportstichting. Studenten die zich vanaf november 1968 opgaven voor conditietraining voetbal, werden lid van de Utrechtse Studenten Voetbal Federatie. "We hebben het hier over veldvoetbal. De basis van het zaalvoetbal van USVF werd gelegd in het gymzaaltje aan de Strawinskylaan. Daar werden de eerste USVF trainingen afgelegd", geeft secretaris Edwin Veldhuizen aan.

UTRECHT - Vanaf het seizoen 1969-1970 startte de KNVB afdeling Utrecht een zaalvoetbalcompetitie.

USVF was er vanaf het eerste jaar bij. Andere verenigingen waren onder meer BVC, SSVU, Hercules, PVC, Kampong, Soesterberg en CDN.

Lastige tegenstander

"Uit de oude USVF-doos blijkt dat de militairen uit Soesterberg, die samen met USVF als enige teams ook in de zaal trainden, de lastigste tegenstander in dit eerste jaar van USVF waren. USVF trainde in die tijd in Sporthal Catharijne, de plek waar ook de meeste wedstrijden werden gespeeld", zegt Veldhuizen. Zelf begon hij met zaalvoetbal nadat hij van jongs af aan al bij UVV op het veld actief was. "Ik kom zelf uit Utrecht en heb hier ook scheikunde gestudeerd. Nu ben ik nog steeds aan de universiteit werkzaam als universitair docent. Toen ik 25 jaar was, ben ik bij USVF gekomen. Begin jaren 2000 zijn we erg actief geweest om de club groter en gezonder te maken, de laatste jaren wordt de kar vooral getrokken door voorzitter Joran Minjon die nu zeven jaar in het bestuur zit."

USVF vierde afgelopen week vijftig jaar competitie in de zaal. Een gezellige feestavond maar uiteraard ook een zaalvoetbaltoernooi. "Zelf besliste ik de strijd om de derde plaats met een schitterende stift over de keeper", lacht Edwin Veldhuizen. Inmiddels speelt de club in Sportcentrum Olympos. Aan het begin van de jaren 2000 besloot het bestuur actief leden te werven. "Op dat moment waren er twee teams met oud-studenten en wilden we meer binding met studenten en meer continuïteit voor de club. Dat is goed gelukt, aangezien wij al jarenlang tussen acht en tien teams hebben. Vriendenteams zijn ook welkom bij ons", zegt Veldhuizen.

Originele tenue

Bij het feest kwamen leden en oud-leden vanuit het hele land. Zo ook Huub Jansen. "Die kwam vanuit Limburg in zijn originele tenue aanzetten met kampioensvaantjes uit de jaren '70 voor het archief en oude foto’s. Het terugspelen op de keeper en de inrol in plaats van de intrap, kwamen ter discussie. Echt geweldig voor hen ook om te zien dat hun club nog steeds bestond en een bloeiende zaalvoetbal vereniging is." Nadat USVF in het seizoen 2006/2007 met overmacht kampioen werd van de eerste klasse, promoveerde het eerste team in 2012 naar de hoofdklasse. Op de avond, in Stadion Galgenwaard, werd terug gekeken naar hoe het begon in de Strawinskylaan maar ook naar de grote successen in de jaren '70 en '80.