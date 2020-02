Geen sticker op brievenbus nodig voor Stadsblad

Utrecht - Inwoners van Utrecht blijven gewoon het Stadsblad ontvangen zónder dat er een JA-sticker op de brievenbus nodig is. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechter op dinsdag 25 februari.

De gemeente Utrecht bepaalde eerder dat per 1 januari 2020 een JA-sticker op de brievenbus nodig is om een huis-aan-huiskrant of folders te mogen ontvangen. Hier was de uitgever van het Stadsblad Utrecht (DPG Media) het niet mee eens. De rechter stelt het Stadsblad nu in het gelijk.Een verplichte JA-sticker om de krant nog te mogen ontvangen is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verdrag beschermt onder andere de persvrijheid.

Er komt nog een definitieve uitspraak van de rechtbank over deze kwestie. Het is niet waarschijnlijk dat er nog een ommezwaai komt.