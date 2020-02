Verken Slot Zuylen met een Ontdekkingstocht in de voorjaarsvakantie!

Ontdek Slot Zuylen tijdens de voorjaarsvakantie! Gezinnen welkom voor een leuk én leerzaam uitje

UTRECHT - De voorjaarsvakantie is weer gestart en deze wordt nóg leuker met een bezoek aan Slot Zuylen! Speciaal voor gezinnen, jonge vakantievierders en hun ouders of verzorgers organiseert Slot Zuylen weer extra Ontdekkingstochten. Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari horen, zien en ervaren kinderen (5-11 jaar) samen met hun (groot)ouders hoe het leven was als kind op het kasteel! De rondleidingen starten om 11.30 en 14.00 uur. Een leuk én leerzaam uitje in de voorjaarsvakantie.

Ontdekkingstochten

Begin vorig jaar heeft Slot Zuylen een nieuwe Ontdekkingstocht ontwikkeld en tijdens eerdere schoolvakanties waren de interactieve familierondleidingen een daverend succes. Samen met het gezin kan geluisterd worden naar de spannende verhalen van de enthousiaste gidsen van Slot Zuylen.

Alleen maar luisteren? Welnee! Tijdens de Ontdekkingstocht steekt iedereen ook zelf de handen uit de mouwen. De groep gaat op zoek naar een portret van een bijzonder meisje, dat honderden jaren geleden is geboren in Slot Zuylen. Voor de allerkleinsten is er een muizenjacht. In de kleinste hoekjes kan ineens een klein beestje zitten... Spelenderwijs ontdekken kinderen de geschiedenis van het Slot, al haar bijzondere bewoners en hoe het was om als kind op te groeien op een kasteel.

Maak het bezoek compleet met een wandeling door de Kasteeltuin en een heerlijk stuk taart in het museumcafé.

Kind op een kasteel

In Slot Zuylen hebben altijd grote gezinnen met veel kinderen gewoond. Dat is het vertrekpunt van de Ontdekkingstocht, waarbij bezoekende gezinnen het kasteel ervaren als een echt familiehuis. Wat voor tafelmanieren moest je hebben? Waar sliepen al die kinderen? En wat voor spelletjes werden er gedaan? Van de exotische kruiden en spijzen in de keuken tot dieren zoeken in de danszaal: het kasteel wordt van de koude kelder tot de gezellige logeerkamer verkend. Met diverse doe-activiteiten maken kinderen op spannende wijze kennis met de historie en gebruiken van het kasteel en het adellijke leven. Wees welkom voor een tocht die naast leerzaam, vooral ook ontzettend leuk is!

Aanvullende informatie Evenement: Extra Ontdekkingstochten in de voorjaarsvakantie Datum: dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari om 11.30 en 14.00 uur (op 28, 29 en 30 april worden ook extra ontdekkingstochten georganiseerd om 11.30 en 14.00 uur) Aanvang: 11:30 en 14.00 uur. Prijzen rondleidingen: volwassenen € 13,00, kinderen € 6,75, Museumkaart gratis. Leeftijd: Kinderen van 5 - 11 jaar en hun ouders/verzorgers Reserveren: uitsluitend online via www.slotzuylen.nl. Museumcafé: geopend van 11:00 tot 16:00 uur. Adres: Slot Zuylen, Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen Toegankelijkheid: De tuin en het Museumcafé zijn toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens en rollators. Honden zijn niet toegestaan op het terrein. Bereikbaarheid en parkeren: Er is gratis parkeergelegenheid bij het Slot voor zowel de auto als voor de fiets. Vanuit Utrecht en Maarssen is Slot Zuylen ook bereikbaar met bus 120 en bus 12. Uitstappen halte Oud Zuilen, waarna ca. 10 minuten lopen.