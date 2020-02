Snertconcert Slot Zuylen: muziek en winters eten

Het saxofoonkwartet 'Four Saxy Reeds'. (Foto: )

Het jaarlijkse snertconcert bij Slot Zuylen vindt plaats op zondag 1 maart. Bezoekers kunnen genieten van huisgemaakt erwtensoep en een bijzonder concert. Deze editie treedt het saxofoonkwartet 'Four Saxy Reeds' op.

Oud-Zuilen - Dit jaar wordt het snertconcert verzorgd door het Achterhoeks saxofoonkwartet 'Four Saxy Reeds'.

Het kwartet bestaat uit vier types saxofoon, met Gijs te Velthuis met sopraansax, Hanna Wessels met altsax, Tim Meulenbeld met tenorsax en Theo Elzinga met baritonsax.

Mooie stukken

"Zij spelen met veel enthousiasme een brede variatie aan muziek. Voor het snertconcert hebben zij enkele mooie stukken voorbereid van klassieke componisten, zelf herschreven voor de saxofoons.

Met enkele delen uit de Schilderijententoonstelling van Moessorgski, aangevuld met bekende stukken van onder andere Grieg en Saint-Saëns nemen deze vier artiesten u mee op een ontdekkingsreis door klassieke muziek met een 'Saxy' tintje."

"Na afloop worden de bezoekers uitgenodigd voor een kom lekkere, warme snert en is er gelegenheid tot napraten met elkaar en de muzikanten." Het concert wordt gehouden op zondag 1 maart, de kassa is dan open vanaf 15.00 uur en het concert begint om 16.00 uur. Kaarten kosten 24,50 euro (voor Vrienden van het slot 22 euro). In deze prijs zijn een drankje en de snert inbegrepen.

Kaarten reserveren kan via: info@slotzuylen.nl.

Slot Zuylen is te vinden aan het Tournooiveld 1 in Oud-Zuilen.