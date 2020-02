Brassband bezoekt Utrecht

utrecht - Zondag 1 maart is de Nostalgie Band Amsterdam te gast bij het Leger des Heils in Utrecht. Deze band brengt muziekstukken van het Leger des Heils uit het verleden weer tot leven. 's Morgens verlenen zij medewerking aan de dienst, in het gebouw aan de Schooneggendreef 27H. Deze begint om 10.30 uur. Om half drie 's middags geeft de band nog een concert in de grote zaal van Huize 'Zuylenstede', Perudreef 8. De toegang is vrij.