Het spoorverleden van Joop Moesman in Spoorwegmuseum

Het topstuk van Joop Moesman uit de collectie van het Spoorwegmuseum is het portret dat de schilder in 1943 maakte van zijn baas Gustav Giesberger, chef Dienstregelingen. (Foto: NS) (Foto: )

In 1968 ging Moesman met pensioen, maar bleef hij betrokken bij het spoor. Voor het Spoorwegmuseum ontfermde hij zich over de postzegelcollectie, in 1975 maakte hij een globale inventarisatie van de postzegelverzameling.

Utrecht staat dit jaar tijdens Moesmania2020 stil bij het werk van surrealist Joop Moesman. Wat veel mensen niet weten is dat Moesman zijn leven lang bij de Nederlandse Spoorwegen werkte om in zijn onderhoud te voorzien. Het Spoorwegmuseum toont tot eind mei een aantal werken van Moesman die hij maakte in zijn tijd bij de spoorwegen, waaronder menukaarten, logo’s en het topstuk uit de collectie: een schilderij van NS chef Giesberger.

Utrecht - Joop Moesman (1909-1988) werkte van 1925 tot 1968 bij de Nederlandse Spoorwegen om in zijn onderhoud te voorzien. Hij liet zich meermaals geringschattend uit over zijn werk als tekenaar-lithograaf bij 'het Spoor'. Toch heeft hij een aantal interessante dingen gedaan voor de NS. “Ik ben geen spoorwegambtenaar die voor zijn plezier schildert, maar een schilder die voor zijn verdriet aan het spoor is”, zei Moesman daar zelf over.

Moesman begon op 16-jarige leeftijd als loopjongen, maar werd al snel bevorderd tot tekenaar-lithograaf. Zijn werk bestond uit het tekenen van dienstregelingsgrafieken voor intern gebruik. Tijdens zijn lunchpauze weidde hij zich aan zijn schilderwerk. Hij hield het 43 jaar vol bij de NS en zijn werkgever maakte geregeld gebruik van zijn artistieke talenten. Zo ontwierp Moesman de wekelijks wisselende menu's van de stationsrestauratie van Utrecht Centraal en maakte hij menukaarten bij jubilea en afscheidsdiners, met toepasselijke cartooneske tekeningen. Op een daarvan werd W.R. Blankert in 1953 bij zijn vertrek als chef van de Dienst Exploitatie afgebeeld als een Boeddha bovenop een stapel treinkaartjes.Moesman ontwierp ook logo’s, waaronder die van de Trans Europ Express (TEE), een netwerk van snelle en luxe dagtreinen tussen Europese steden. In maart 1966 kreeg Joop Moesman opdracht om nieuw NS-briefpapier te ontwerpen, 'zonodig met een nieuw vignet'. Hij inventariseerde de bestaande situatie en vond 'twaalf verschillende uiteenlopende lettersoorten'. Dit leidde tot een adviesrapport over de NS-typografie. Voor het briefpapier ontwierp Moesman een vignet met een grote letter N en een kleinere S, gecombineerd met twee pijlen. Het geheel leek op een geabstraheerd gevleugeld wiel, het aloude spoorwegsymbool.

De proefdrukken van het briefpapier voor de diverse afdelingen zijn in het Spoorwegmuseum te zien. Het logo haalde het uiteindelijk niet.