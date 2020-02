Bij de Steef! weer open

Utrecht - Bij de Steef! gaat zondag 1 maart om 14.00 uur weer open. "Na twee maanden herinrichting van zowel interieur als programma gaat eindelijk de kurk van de fles. Met de opening van de pop-up store van Mary Loboka en fingerfood van Queridon, de nieuwe cateraar." Er is ook live muziek van 15.00 tot 15.45 uur van Minor Revisions. "Een toepasselijke bandnaam voor een herstart, al hebben ze Bij de Steef! meer dan alleen 'minor revisions' doorgevoerd. Zo kun je vanaf nu alle eerste zondagmiddagen van de maand lekker hangend Bij de Steef! doorbrengen. Nadat je de hond, de kinderen of jezelf hebt uitgelaten, kun je daar ‘neerploffen’ tot 18.00 uur."

"Minor Revisions speelt heerlijke zelfgeschreven nummers, afgewisseld met funky covers. De band fikst het verrassend genoeg al jaren zonder drummer maar compenseert dit met een tweede, derde en soms zelfs vierde stem. Hoe? Kom het met eigen oren horen." De toegang is gratis. Zondagmiddag Bij de Steef! is op 1 maart van 14.00 tot 18.00uur. Locatie: ZIMIHC theater Stefanus aan de Braziliëdreef 2 in Utrecht. Op de foto: Minor Revisions