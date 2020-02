Stem op beste idee voor fietspad

'Provincie Utrecht barst van de fietsambities'

Wie wordt winnaar publieksprijs?

Ruim 208 particulieren en bedrijven hebben hun idee ingezonden voor Het Fietspad van de Toekomst. Een onafhankelijke jury heeft de beste en meest kansrijke ideeën genomineerd. "Nu is het woord aan jou. Wie wordt de winnaar van de publieksprijs voor particulieren? Bekijk de nominaties op fietspadvdtoekomst.nl, breng jouw stem uit én maak kans op een prijs. De publieksstemming is geopend tot en met vrijdag 6 maart."

Utrecht - In december 2019 lanceerde de provincie Utrecht de prijsvraag Het Fietspad van de Toekomst. Hiermee kregen bedrijven en particulieren de kans ideeën aan te dragen om het fietsen aantrekkelijker te maken. De ingezonden plannen lopen uiteen van ongekend creatief tot bijzonder praktisch en direct haalbaar! Op basis van onder meer originaliteit, veiligheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid heeft de jury een voorselectie gemaakt.

Het Fietspad van de Toekomst ligt tussen Utrecht Science Park en Wageningen. De provincie ziet dit traject als experimenteerruimte voor fietsinnovaties. Zo worden momenteel zonnepanelen in het fietspad aangebracht.

Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht: "De opgewekte energie wordt gebruikt om het fietspad te verlichten en om het te verwarmen ter voorkoming van gladheid. Onze provincie barst van de fietsambities. Het Fietspad van de Toekomst draagt bij aan onze ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken. De fantastische inzendingen van zowel particulieren als bedrijven bewijzen hoezeer het leeft. Ik ben erg benieuwd welke ideeën het publiek het meest waardeert."

De feestelijke prijsuitreiking - voor zowel particulieren als bedrijven - vindt plaats op maandag 9 maart van 16.00 tot 17.30 uur in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. "Kom je uit de regio en wil je bij de prijsuitreiking aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar: info@fietspadvdtoekomst.nl."

Uit de particuliere inzendingen selecteert de jury vijf winnaars onder wie 5.000 euro prijzengeld wordt verdeeld. De winnaar van de publieksprijs krijgt bovendien een elektrische fiets. Tot slot beoordeelt de jury van alle inzendingen welke drie het best zijn. Voor deze winnaars is maximaal 50.000 euro per idee gereserveerd om in pilotvorm te realiseren op of langs Het Fietspand van de Toekomst. "Blijken ze een succes, dan worden de ideeën verder ontwikkeld. En de winnende stemmer? Die krijgt een levend object langs het fietspad, mét naamsvermelding." Stemmen voor de publieksprijs – en kans maken op de prijs – kan tot en met 6 maart op www.fietspadvdtoekomst.nl.

De provincie Utrecht werkt met Goedopweg aan de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst'. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.