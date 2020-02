Dromen over de Olympische Spelen

Roberto Cancian

Vorige maand won de 16-jarige shorttrackster Diede van Oorschot goud bij de Youth Olympic Games in Lausanne. De B-Junior uit het Utrechtse Zuilen, richt zich nu op het Europees Kampioenschap in het Russische Kolomna dat van 20 tot en met 22 maart wordt gehouden. “Daar heb ik enorm veel zin in, hoewel het lastig zal worden. Vorig jaar kwam ik nog in actie als C-Junior en was ik de oudste in die categorie, nu ben ik één van de jongsten en zal de concurrentie groter zijn.”

UTRECHT - De strijd schuwt ze echter niet. Een fantastische tijd in Lausanne waar ze vorige maand met een Internationaal team de gouden medaille won bij de Jeugd Olympische Spelen, doen haar snakken naar meer. “Dat was echt vet. Ik had nog niet eerder voor zoveel publiek geschaatst en ging daar heen zonder verwachtingen. Op de 500 meter werd ik negentiende, op de 1.000 meter elfde. Op dat moment goed voor een vijftiende plaats en aangezien de eerste zestien van de ranglijst de mixed relay mochten schaatsen, zat ik daar bij. Echt super.”

Samen met Chan-seo Kim, Shogo Miyata en Jonathan So finishte ze uiteindelijk als eerste. Goud dus. “Ik kende ze allemaal niet maar het was echt een super team. Na 27 rondjes waren wij de beste.” Of het nog niet genoeg was, wilde Diede van Oorschot zich ook bij de Nederlandse Kampioenschappen Langebaanschaatsen laten zien. “Met die sport ben ik begonnen, later heb ik me gespecialiseerd in het shorttrack. Ik ben even met het langebaanschaatsen gestopt maar dat wilde ik er toch graag bij blijven doen.” Nadat ze op de eerste drie afstanden persoonlijke records schaatste, viel ze op de afsluitende 3 kilometer. “Ik stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement maar eindigde nu als tiende.”

Clubkampioen

Het laat zien dat het jeugdige talent uit Utrecht veel in haar mars heeft. Ze werd bij haar club SVU ook clubkampioen in haar categorie en bij het shorttrack won ze onlangs de Starclass-competitie (de West-Europese Shorttrack competitie) na wedstrijden in Lausanne, Turijn en Epinal. Goed voor een ticket voor Kolomna. “Daar rijden de sterkste acht van West-Europa tegen de beste acht van Oost-Europa.”

Vanaf haar negende jaar heeft Diede zich toegelegd op het shorttrack bij HC De Vechtstreek. “Mijn ouders schaatsten ook en wij wonen dicht bij de Vechtsebanen. Met mijn vriendinnen ging ik schaatsen, het ging letterlijk met vallen en opstaan”, lacht ze. Nu is het vooral de snelheid die haar een kick geeft. “Om snel door de bochten te gaan is leuk maar ook het inhalen natuurlijk. Het is zaak om het ‘spel’ goed te lezen, vooral op de langere afstanden. Dan moet je niet te veel onnodige energie verspillen”, legt de vijfde jaars studente van het Stedelijk Gymnasium uit. Zoals bij veel talentvolle sporters zijn de Olympische Spelen ook voor haar het ultieme doel. “Dat is mijn droom, daar wil ik echt naartoe. Bij de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne heb ik kunnen ervaren hoe groots het van opzet is."