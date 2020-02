Eerste namen festival bekendgemaakt

De kracht van het Amsterdamse trio MY BABY is de kracht van spirituele muziek. (Foto: PR) (Foto: )

jaarlijkse serie lezingen in de aanloop naar viering 5 mei

O.a. GIAN, Josbros en MY BABY

Nadat het Bevrijdingsfestival Utrecht bekend heeft gemaakt dat Snelle als Ambassadeur van de Vrijheid optreedt op 5 mei, maakte het festival vrijdag de eerste namen van acts bekend. Dit jaar treden GIAN, Josbros, MY BABY, Pip Blom, Real Derek, Retro de Luxe, Rumbaristas en Sevn Alias op. Het Bevrijdingsfestival Utrecht vindt plaats in Park Transwijk en de toegang is gratis.

Utrecht - Naast een aantrekkelijke programmering wil het festival bezoekers bewust laten zijn van de vrijheid waarin zij leven en organiseert in samenwerking met Stichting Vrijheidscolleges een serie Vrijheidscolleges. De Vrijheidscolleges is een jaarlijkse serie lezingen die plaatsvindt in de aanloop naar 5 mei. De lezingen zijn gebaseerd op de ‘Four Freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. De sprekers die in Utrecht een vrijheidscolleges geven zijn Shirin Musa, Dieuwertje Blok en Robert Vuijsje. Bilal Wahib zal de serie lezingen afsluiten op 5 mei op het Vrijheidspodium van het Bevrijdingsfestival Utrecht.

Dit zijn de acts

GIAN is de band van producer, muzikant/vocalist Johnny Ray en vocalist Eddie Dukan. Met z’n tweeën en met bevriende producers ontstond de sound en stem van GIAN. Het duo mixt dromerige lyrics met trap beats en live instrumenten.

Josbros (echte naam Joris Willekes) is 26 en afkomstig uit Nieuwegein. 100 100 100 is de naam van zijn meest succesvolle track, maar meer nog een belangrijke boodschap. Met zijn album Therapie gaat de rapper Josbros zijn emoties te lijf, hoe moeilijk dat soms ook is.

De kracht van het Amsterdamse trio MY BABY is de kracht van spirituele muziek. Dub, funk, gospel, psych, disco en blues: MY BABY weet het allemaal te mixen tot een zwoele, catchy en dansbare sound, en dat zonder computers of samples.

De 23-jarige Pip Blom schrijft, neemt op en brengt haar eigen indie-rock melodieën uit met een twist sinds 2012. Vier jaar later lanceerde ze haar debuutalbum, sindsdien voedt ze de scene met aanstekelijke singles.

Real Derek is het nieuwe project van Doortje Hiddema en Roy van Rosendaal (Figgie). Met zoveel mogelijk gitaarpedaaltjes en effecten maken ze rammelige sukkel-pop.

Knaldrang

Kom maar door met de knaldrang, dit is Retro deLuxe! Hier schakelt een DJ-duo-powerhouse moeiteloos tussen onvergetelijke classics, tijdloze beats en de hits van morgen.

Mid maart 2019 strooide het gestoorde viertal RUMBARISTAS zijn titelloze debuutalbum in het rond. De Nederlandstalig-gnawa-geïnspireerde eerste single ‘Mala Hierba’ doet alvast het beste vermoeden...

Sevn Alias (1996) ten slotte is een Nederlandse rapper van Antilliaanse en Surinaamse afkomst en woont in Almere waar hij schrijft en opneemt. Sevn Alias maakte in 2015 zijn entree in de Hip-Hop scene.