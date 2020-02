De kerk wordt een stadsklooster

Plek blijft behouden voor de wijk

De Antoniuskerk in Lombok opent op vrijdag 3 april officieel zijn deuren als Stadsklooster Utrecht. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om de benodigde vergunningen en faciliteiten op orde te krijgen om een doorstart te kunnen als cultureel centrum. Het buurtinitiatief, dat startte in 2016, wordt een plek met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten voor alle lagen uit de bevolking waar inspiratie en bezinning centraal blijft staan.

utrecht - De Sint Antonius van Paduakerk, zoals de volledige naam luidt, zag het bezoek de afgelopen jaren fors afnemen. Voor de kerk zou in 2015 het doek vallen. Het zorgde voor een grote schok onder parochianen en buurtbewoners in Lombok. Mensen hebben zoveel herinneringen aan deze plek; ze hebben hun kinderen hier laten dopen, zijn hier getrouwd en hebben uitvaarten meegemaakt. Via een oproep aan buurtbewoners werd gevraagd mee te denken waar de kerk voor zou kunnen dienen. Het doel? De plek behouden voor de wijk. Buurtbewoner, en inmiddels voorzitter van Stichting Stadsklooster, Jeroen Kwaaitaal: “De Antoniuskerk is een rijksmonument in het hart van Lombok. Zo’n gebouw dat niet mag sluiten, maar juist open moet zijn. Voor de wijk en de voor de stad. En dan ook echt open en voor velen toegankelijk.”

Ambitie

Het leidde tot de oprichting van Stichting Stadsklooster. De stichting ontfermt zich over het beheer, en heeft de kerk in bruikleen van eigenaar AVM Vastgoed. De programmering is verbreed naar maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten als filmvertoningen, yogalessen en lezingen. Het religieuze zal er nog steeds een plek hebben, maar niet als hoofdactiviteit. Zo zal er ruimte blijven voor gebed en meditatie, maar daarnaast ook voor muziek, theater en kunsten. Op de planning van 2020 staan o.a. de tweede editie van Synthese, de viering van 75 jaar bevrijding en wordt er al wekelijks gerepeteerd door het Antoniuskoor. Ook worden de verschillende ruimtes later dit jaar beschikbaar gesteld voor zakelijke verhuur.







crowdfunding

Er is een crowdfunding-campagne gestart om geld op te halen voor de laatste noodzakelijke techniek- en horeca-investeringen om de exploitatiemogelijkheden optimaal te maken voor de gasten. Zo kan je tegen een kleine bijdrage bijvoorbeeld mee-eten tijdens de openingsdiner op 3 april, of wordt jouw naam vereeuwigd op de bar. Ook voor bedrijven zijn er diverse mogelijkheden.