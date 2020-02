De Komijnen XXVI: in de ban van het getal twee

De Komijnen XXVI valt in februari 2020 op donderdag de 20ste, wat een mooie datum opleverde: 20-02-2020. Aangezien twintigtallen schaars zijn, ligt de nadruk deze avond op tweetallen, met een enkele eenling ertussen.

Utrecht - Onder andere Radio Prima, Dick Cools en Harmen Zijp en het duo Thunderbeer zullen van de partij zijn.

Gasten bij De Komijnen XXV x BIG HARE & Friends:

- Het duo Thunderbeer brengt improvisaties op piano (Jan Schellink) en viool (Frank Smulders).

- Radio Prima (stadscomedian Patrick Meijer en Roger Abrahams) omlijst de avond met spraakmakende beschouwingen.

- s(/)o BauHaus is een improvisatieduo bestaande uit Lucas Kloosterboer (krullen) en Quartus Vlak (snor).

- Eenling Frits Jonker is stripletteraar, scenarist en typograaf. Daarnaast heeft hij vele interesses, waaronder muziek. Bij de Komijnen komt hij vertellen over 'de uithoeken van de muziekindustrie.

- Dick Cools is de huisabsurdist van De Komijnen en brengt met Harmen Zijp van de Spullenmannen absurdistisch theater.

- Joost Lieuwma van animatiestudio Frame Order is de maker van de Cartoon-Box-animaties, die wekelijks verschijnen op internet. Elke maand hebben de bezoekers van de Komijnen de primeur.

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36. Aanvang 20.30 uur. Online voorverkoop: €8,00 - 2 voor €14,00 - €6,00. Aan de deur €9,00 - €6,00.