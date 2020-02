Juffenballet: de geheime wereld achter schoolbord

In Juffenballet blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld. (Foto: PR) (Foto: )

Zondag 1 maart om 15:00 uur speelt de voorstelling Juffenballet (6+) in de Stadsschouwburg in Utrecht. Juffenballet is een voorstelling voor de hele familie met veel dans, vette decorwisselingen, humor en af en toe een spannend liedje.

Utrecht - In Juffenballet blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld. In de maneschijn ontmoet een stel juffen elkaar op een open plek in het bos. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild uit de maat en brouwen mengsels en geniepige plannetjes. Plannetjes om de schooldirectrice, een oude hippie met flowerpoweridealen, van de troon te stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke regels en prestatiedruk. Een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden?

Maker René Geerlings over Juffenballet: "Zoals wij allemaal weten staat het onderwijs onder grote druk. Remedial teachers, leerlingvolgsystemen, foutenanalyses, registratieformulieren, managementcontroles, deskundigheidsbevordering en prestatiebonussen, allemaal ingewikkelde termen waarmee de onderwijzer lam geslagen wordt. Voor spelen is op school nog maar weinig ruimte. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat spelen onmisbaar is voor de ontwikkeling van een kind. En wat voor juffen krijg je als de druk om te presteren steeds groter wordt?

Stadsschouwburg Utrecht. Aanvang: zo 1 maart om 15:00 uur. Entree: vanaf €10,-. Tickets: 030 - 2324125 / www.stadsschouwburg-utrecht.nl