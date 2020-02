Schweigman& Winterschool

''Hoe kom je erop?'''Dat vragen veel mensen na het zien van een voorstelling van het Utrechtse theatergezelschap Schweigman&. Dat laten ze je zien en ervaren. Neem een kijkje in hun keuken tijdens de Winterschool van 11 maart in Het Huis Utrecht. Leer op een speelse manier het beredeneren los te laten en te vertrouwen op je lichaam.

Utrecht - Hoewel je misschien niet direct geneigd bent je dagelijkse bezigheden als creatief te betitelen, ben je een groot deel van de tijd wel degelijk bezig iets te creëren. Een sfeer in je huis, een product of dienst op je werk, een relatie met de mensen om je heen... Hoe behoud je de creativiteit in zulke processen?

Tijdens deze masterclass train je jouw vermogen om je ervoor open te stellen dat processen soms anders verlopen dan je had gepland en leer je dit vermogen als kracht in te zetten. Volg je intuïtie en blijf ontvankelijk voor 'dat wat zich aandient', zoals de spelers van Schweigman& dit doen tijdens het maken van een voorstelling.

Boukje Schweigman geeft een lezing over de visie en werkwijze van Schweigman& waarbij je de kans krijgt om al jouw vragen te stellen.Zij koppelen deze theorie vervolgens aan elementaire (spel)oefeningen waardoor je de werkwijze van het theatergezelschap aan den lijve ondervindt.

Koop direct kaarten online (€45) via de link winterschoolbasis.eventbrite.nl.